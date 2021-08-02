banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak? (Kafalarımız karışık)
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak?...
İyi niyet ve şov
İyi niyet ve şov
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye açıklık getirmelidir!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye...
78'i yerel 100 pozitif vaka
78'i yerel 100 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
78'i yerel 100 pozitif vaka
Kapat

Arıklı'dan sosyal medyada Şahiner'e çirkin itham!

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CTP Milletvekili Salahi Şahiner'e ağır suçlamalarda ve ithamlarda bulundu..

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:52
Arıklı'dan sosyal medyada Şahiner'e çirkin itham!

İşte Arıklı'nın paylaşımı:

"TETİKÇİ VEKİL...

Bir Milletvekili aylardan beri KIB-TEK ile yatıp KIB-TEK ile kalkıyor.

Bütün derdi, bundan önceki yıllarda adrese teslim ihaleler ile KIB-TEK'i milyonlarca lira kazıklayan firmaların, soyguna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak...

Akla hayale gelmedik senaryolar ve komplo teorileri ile halkın kafasını karıştırmaya çalışıyor.

Bu arkadaşa sormazlar mı?

banner341
Senin partin Hükümette iken, Akaryakıt kaç paradan taşınıyordu?

Hiç gündemine alıp "Niye bu fiyat?" diye sordun mu?

Senin partin Hükümette iken, KIB-TEK teki soygunlarla ilgili tek bir kez konuştun mu?

Senin partin hükümette iken, KIB-TEK in yaptığı ihaleleri tek bir defa gündemine alıp inceledin mi?

Mesela ülkeye getirilen akaryakıtın kalitesini o dönemde de merak ettin mi?

Bak kardeşim, Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz. Meclis araştırma komitesinde kimin avukatlığını yaptığın tutanaklarda kayıtlı. Bunları açıkladığımda halk senin kime hizmet ettiğini görecek.

Bekle..."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıSalahi şahinerKIBTEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler..
Polisten haberler..
GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Dağman, emekliliğe sevk edildi
GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Dağman, emekliliğe sevk edildi
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Tel-Sen uyarı grevi yaptı
Tel-Sen uyarı grevi yaptı
Türkiye’deki yangınlardan zarar gören üreticilere KKTC'li üreticilerden destek
Türkiye’deki yangınlardan zarar gören üreticilere KKTC'li üreticilerden destek
Girne Koleji “Yeni dünya insanının başarı yolculuğuna” odaklandı
Girne Koleji “Yeni dünya insanının başarı yolculuğuna” odaklandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
GKK’da kuruluş yıldönümü resepsiyonu
GKK’da kuruluş yıldönümü resepsiyonu
Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı’na katıldı
Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı’na katıldı
Daha sıcak hava dalgası geliyor
Daha sıcak hava dalgası geliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim