Arıklı'dan EL-SEN'e tepki!

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, KIB-TEK’teki akaryakıt alımına müdahale ederek iptal ettirdikleri ihaleyi anımsatarak, en kısa zamanda ‘uluslararası ihale’ açıp, kurum için en uygun taşıma teklifi verecek firmayı belirleyeceklerini söyledi.

“Şu anda taşıma için verilen tekliflerin 35 ila 38 dolar civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Oysa Uluslararası ihale açılsa bu rakamın 30 doların altına düşeceğini tahmin ediyoruz” diyen Arıklı, eğer başarılı olunursa kurumun aylık karının kurumda çalışanların maaşlarına denk gelen bir para olacağını hesapladıklarını ifade etti.

"NEDEN YANIMDA DEĞİL KARŞIMDASINIZ?"

“Biz bu uğraş içinde iken, El-Sen bana ihaleleri iptal ettiğim için meydan okuyor. ‘Seni o koltuktan indiririz’ diyor” ifadelerine yer veren Arıklı, El-Sen'e “Kıb Tek'teki vurguna açtığım savaşta niye yanımda değil karşımdasınız. Siz emekçi değil misiniz?” sorusunu yöneltti.

"Vurguna ortak mısınız?” demeye dilinin varmadığını kaydeden Arıklı, “Ama vurguna karşıysanız bize destek verin... Hani bir söz vardır ya; Ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin... En azından gölge etmeyin” dedi.

Arıklı’nın söz konusu paylaşımı şöyle:

“EL SEN KİMDEN YANA...?

Bugün KIB-TEK'te bir ihaleyi daha durdurduk. İhale, akaryakıt taşıması ile ilgili ihale idi.

En kısa zamanda 'Ulusal' değil 'Uluslararası İhale' açıp kurum için en uygun taşıma teklifi verecek firmayı belirleyeceğiz.

Şu anda taşıma için verilen tekliflerin 35 ila 38 dolar civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Oysa Uluslararası ihale açılsa bu rakamın 30 doların altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Bunu başarabilirsek Kurumun aylık karının kurumda çalışanların maaşlarına denk gelen bir para olacağını hesap ediyoruz...

Kurumun şu anda depolarında bizi belli bir süre idare edecek yakıt var. Sıkıntı yok yani...

Biz bu uğraş içinde iken, El-Sen bana ihaleleri iptal ettiğim için meydan okuyor. 'Seni o koltuktan indiririz' diyor.

İnsan o zaman El-Sen Başkanına soruyor; Kıb Tek'teki vurguna açtığım savaşta niye yanımda değil karşımdasınız. Siz emekçi değil misiniz?

Vurguna ortak mısınız demeye dilim varmıyor.

Ama vurguna karşı iseniz bize destek verin...

Hani bir söz vardır ya; Ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin...

En azından gölge etmeyin...”