banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
banner376
Flaş Haber
100'ü yerel 118 pozitif vaka
Kapat

Arıklı'dan değerlendime

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta verdiği müjdelere gelen eleştirileri işaret ederek, "Maraş'tan daha büyük müjde mi olur?" dedi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:16
Arıklı'dan değerlendime

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta verdiği esas müjdenin "Maraş" olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın müjdesine gelen tepkileri eleştiren Arıklı, Maraş'tan daha büyük müjde mi olur...? Birileri hala Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretindeki müjde meselesini, 'Külliye, Millet Bahçesi ve Yeni Meclis Binası'ndan ibaret sanıyorlar. Akıllarınca bunu da 'Ti'ye alıyorlar" dedi.

"Oysa asıl müjde Maraş. Onu gözden kaçırıyorlar. Maraş'ın önemli bir bölümü, askeri bölge olmaktan çıkarıldı ve TMK ya devredildi" diyen Arıklı, böylece 47 yıl önceki Barış Harekatı'ndan sonra ikinci büyük adımın atıldığını söyledi.

Arıklı'nın paylaşımının devamında şu sözler yer aldı:

banner341
"Birincisi KKTC'nin ilanı, ikincisi ise BM kararına uygun olarak kapalı tutulan Maraş'ın, Türk yönetiminde eski sahiplerinin kullanımına açılması idi.

Peki Sayın Erdoğan bunu niçin Meclis'te yaptığı konuşmada açıklamadı?

Tahminim, diplomatik çevreler bu açıklamanın Sayın Tatar tarafından yapılmasının daha uygun olacağını düşündüler...

Nitekim Sayın Tatar da bunu ertesi gün, yani 20 Temmuzda açıkladı.

Birileri hala Külliye, Meclis falan diyerek meseleyi anlamamaya ve oyalanmaya devam etsin. Biz en büyük müjdemizi aldık. Yola devam ediyoruz..."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçaner isyan etti!
Uçaner isyan etti!
Harmancı, Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi
Harmancı, Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi
Özersay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini değerlendirdi
Özersay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini değerlendirdi
Anatasiadis'ten Erdoğan'a mesaj!
Anatasiadis'ten Erdoğan'a mesaj!
Erdoğan Maraş'la ilgili açıklamalarına tepkiler
Erdoğan Maraş'la ilgili açıklamalarına tepkiler
Dışişleri Bakanlığı: “ KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği var”
Dışişleri Bakanlığı: “ KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği var”
UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi
UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Din İşleri Başkanlığı’na Atanan Ünsal’a başarılar diledi
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Din İşleri Başkanlığı’na Atanan Ünsal’a başarılar diledi
İnsan Hakları Derneği Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi
İnsan Hakları Derneği Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'den Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'den Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim