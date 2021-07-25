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Arıklı'dan BM'den gelen tepkiye yanıt!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kapalı Maraş açılımıyla ilgili BM'den gelen tepkiye yanıt vererek, "Sevgili BM, elinizden gelen kınamayı yapın umurumuzda bile olmayacaksınız” dedi.

25 Temmuz 2021 Pazar 11:45
Arıklı'dan BM'den gelen tepkiye yanıt!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Kapalı Maraş açılımında ikinci aşamaya geçilmesine gelen eleştirilere yanıt verdi.

İşte Arıklı'nın paylaşımı:

RUMLAR BM'Yİ ZAMANINDA NE KADAR TAKTI İSE BİZ DE O KADAR TAKARIZ...

Maraş açılımı ile ilgili attığımız adımın arkasından, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere bir çok devlet bizi kınama yarışına girmiş...

İçimizdeki teslimiyetçi çevreler ise;"Dünyada yalnızlaştık. Derhal geri adım atın ve BM Kararlarına uygun hareket edin.Yoksa mahvoluruz" diye bize çağrıda bulunuyorlar...

İçimizdeki Teslimiyetçiler böyle diyorsa, demek ki doğru yoldayız.

1963'ten başlamak kaydı ile Gutteres Belgesi, Gali Fikirler Dizisi, Annan Planı ve en son Crant Montana"da yaşananlar karşısında bu ülkelerin tutumlarına bakınız lütfen. Maraş konusunda bizi kınama yarışına giren bu ülkelerin hiç birisi o dönemlerde bizi takdir eden, Rum tarafını kınayan tek bir açıklamasına şahit oldunuz mu?

Annan Planını red eden Güney Kıbrısı ayıplayan tek bir ülke gördünüz mü?

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Yahu Annan Planın raporunu bile Güvenlik Konseyi gündemine getiremeyenler şimdi bizi kınama yarışına girmişler.

BM başta bu tarafgir ülkelerin bize uygulayacakları ambargo dahil herhangi bir yaptırım yok. Çünkü o ambargo ve yaptırımlar zaten uygulanıyor.

Geriye ağzımıza biber sürmeleri kaldı.

Size bir şey söyleyim mi?

Bırakın İsrail, Ermenistan gibi BM yi ciddiye almayan ülkeleri, mesela Rum tarafı 30 Ağustos 1965 tarihli BM kararını ne kadar taktı ise biz de BM Güvenlik Konseyinin son kınama kararını o kadar takacağız...

Biz Maraşın bir bölümünü eski sahiplerinin dönüşüne, oradaki Kamuya ait yerleri ise Türklerin kullanımına açtık.

Sevgili BM, elinizden gelen kınamayı yapın.

Umurumuzda bile olmayacaksınız..."

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıBmMaraş
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