Arıklı'dan açıklama

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Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni ekonomi politikasını duyurmasıyla birlikte dövizin düşmesinin ardından ‘hayatın ucuzlatılmasının gerekliliği’ yeniden gündem oldu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün katıldığı televizyon programında piyasanın ucuzlatılmasına dair formülün kendilerinde olduğunu söyledi.

“YDP, PİYASAYI NASIL UCUZLATACAĞINI BİLİYOR”

Arıklı, vahşi kapitalizmin uygulanmaya devam etmesi durumunda piyasanın içinden çıkılmaz bir hal alacağını belirterek, YDP’nin piyasayı nasıl ucuzlatacağını bildiğini söyledi. Yalnız başına mecliste bir şey yapılamayacağını belirten Arıklı, iktidara güçlü ortak olarak girmek zorunda olduklarının altını çizdi ve bu dönemde böyle olacağını vurguladı.

UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevi üstlenmiş olan Arıklı’nın ‘hayatı ucuzlatacağız’ demesinin ardından ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle seçim arifesinde kullandığı bu ifadeler sosyal medyada eleştirilerin odağı olmasına neden oldu.