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Arıklı: Cumhurbaşkanı görevi CTP Genel Başkanına vermelidir

"Sayın Başbakan bu sabah bu eylem planını diğer Genel Başkanlarla birlikte basın önünde imzalamaya cesaret edebilse idi, bu Hükümet şu anda güvenoyu almış olacaktı..."

30 Nisan 2022 Cumartesi 15:08
Arıklı: Cumhurbaşkanı görevi CTP Genel Başkanına vermelidir

YDP Genel Baüşkanı Erhan Arıklı güvenoyu konusundaki yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından aktardı:

"İşin Özeti; Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP nin birlikte hazırladığı, kendisinin de düzeltmeler yapıp, Bakanlara dağıttığı 100 Günlük Eylem Planını, önceden anlaşıldığı gibi Güvenoylamasından önce imzalamaktan son anda vaz geçti. Bunu ortaklarına bildirdi. Bunun üzerine, iki Partinin yetkili kurulları dün akşam toplanarak Hükümete girmekten vaz geçme kararı aldı...

MÜDAHALE VAR MI?;

Ne müdahalesi. Sayın Başbakan bu sabah bu eylem planını diğer Genel Başkanlarla birlikte basın önünde imzalamaya cesaret edebilse idi, bu Hükümet şu anda güvenoyu almış olacaktı. Sayın Başbakan bu Eylem Planını imzalamaktan grubunun baskısı ile vaz geçtiği için bu Hükümet kurulamadı...

EYLEM PLANINDA YAZILANLAR ZATEN HÜKÜMET PROGRAMINDA VARDI. BU EYLEM PLANINA NE GEREK VARDI?

Çok gerek vardı. Hükumet programları, Hükümetlerin 5 yıl devam edeceği düşüncesi ile çalakalem yazılır ve asla uygulanmaz. Kimse de bunu sorgulamaz. Çünkü Hükümetlerin ömürleri çok kısadır. Biz o programın içinden önemli olanları seçip bunları takvimlendirmek istedik. Böylece hem kamuoyu önünde kendimizi bağlamak hem de Hükümetimizin motivasyonunu yükseltebileceğimizi düşündük...

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UBP GRUBU BU EYLEM PLANINA NİYE KARŞI ÇIKTI?

UBP Grubu Eylem Planının içeriğine değil, ortakları tarafından hazırlanıp kendilerine sunulmasına karşı çıktı. Onlara göre "Küçük Ortaklar", bir ağabey konumunda olan "Büyük Ortağa" bu tür şartlar sunamazlar. Bu da UBP zihniyetini, yani UBP nin Koalisyonlara bakışını anlatıyor. Onlara göre, Küçük Ortaklar sadece sayıyı tamamlamak için vardırlar. Hükümette onların hassasiyetinin hiç önemi yoktur. Küçük Ortaklar, Büyük Ortağın verdiği ile yetinmek zorundadır.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Sayın Faiz Sucuoğlu bugün bu Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı isterse Sayın Sucuoğlu' nu tekrar görevlendireceği gibi, bir başka Milletvekilini de Hükümeti kurmakla görevlendirebilir. Bize göre, Sayın Cumhurbaşkanı teamül gereği Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına Hükümeti kurma görevini vermeli ve vakit kaybını önlemelidir.

Netice itibari ile Sayın Sucuoğlu, Milletvekili grubunun baskısına boyun eğmese ve bu belgeyi imzalayabilse idi, siz bu satırları okurken bu Hükümet kurulmuş olacaktı.

Sayın Sucuoğlunun "Dün öğlene kadar bir şey yoktu. Öğleden sonra ne oldu ise oldu" demesi ise bir talihsizliktir. Evet, dün öğleden sonra olan tek şey, Faiz beyin anlaşmaya uymayıp, bu belgeyi imzalamayacağını ortaklarına bildirmesi oldu...

Birileri ısrarla bu olaya da Türkiyeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye, şayet Faiz Sucuoğluna "Bu belgeyi imzalama" dedi ise ortada bir müdahale var. Yoksa kafa bulandırmanın anlamı yok..."

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