Arıklı CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti

ARIKLI YEREL YÖNETİMLERDE REFORMUN ŞART OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve 6 büyükşehir belediye başkanı ile görüştü

Cumhuriyet Meclisinde yer alan görüşmede yaptığı konuşmada Erhan Arıklı KKTC’deki yerel yönetimlerde çok ciddi sorunlar yaşandığını, 28 belediyenin 19’unun batık durumda olduğunu, yerel yönetimler için gerekli olan reformun bir türlü gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile 2001 de imzalanan ekonomik iş birliği protokolünde yerel yönetimlerde reformun taahhüdünde bulunulduğunu ancak bunun bugün dahi başarılamadığını kaydeden Arıklı, nüfusun sürekli arttığını ancak belediyelerin gelirinin gerilediğini ifade etti.

Reformist bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirten Arıklı, yerel yönetimlerden başlanarak KKTC’nin hantal yapısından kurtarılması gerektiğini belirtti.

Arıklı, CHP’nin yerel yönetimlerde önemli vizyonlar ortaya koyduğunu kaydetti.

TORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KKTC’nin CHP için milli bir mesele olduğunu, KKTC’nin sorunlarının çözümünün kendilerini de çok mutlu edeceğini ifade etti.

Pandemi sürecinde CHP’li belediye başkanlarının büyük başarılara imza attığını kaydeden Torun, KKTC’deki belediyelerle iş birliği yaparak fayda sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.