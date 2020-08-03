banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
441.802
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.0878
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Arıklı: “Çatı aday teklifimiz 9 Ağustosa kadar geçerli. Sonrası yoktur”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptıkları “çatı aday” tekliflerinin 9 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu belirterek, “sonrası yoktur” dedi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:09
Arıklı: “Çatı aday teklifimiz 9 Ağustosa kadar geçerli. Sonrası yoktur”
banner337
banner351

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptıkları “çatı aday” tekliflerinin 9 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu belirterek, “sonrası yoktur” dedi.

YDP yetkilileri,  dün 6 ilçede ayrı ayrı bayramlaşma etkinliği yaparak halkla bir araya geldi.

YDP Genel Merkezi’nde yapılan bayramlaşmadan sonra sırası ile Lefke, Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve  Gazimağusa’da  yapılan halkla yapılan bayramlaşma etkinlikleri İskele İlçe Merkezi’nde son buldu.

YDP’den verilen bilgiye göre, diğer ilçelerin yanı sıra Gazimağusa’da da konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, partisinin “çatı aday” formülünün mimarı olduğunu söyledi.

Bu formülün ancak 9 Ağustosta yapılacak YDP kurultayına kadar geçerli olduğunu ifade eden Arıklı, kurultaydan sonra artık bu sayfanın kapanmış olacağını kaydetti.

banner341
Arıklı şunları söyledi:

“Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını defalarca söyledik. Önümüzdeki dönem,  KKTC açısından çok önemli gelişmelere gebe. Maraş’ı açmak ve tanınma düğmesine basmak dahil birçok önemli gelişme olacak. Bu dönemde Devletimizin başında KKTC’ye inanan, Milli çıkarlarımızı savunan, Türkiye ile her alanda işbirliği yapacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var.

KKTC’ye inanan ve Milli davayı savunan partilere aylardan beri, gelin bir çatı aday etrafında buluşalım diyoruz. Ama herkes buluşmanın kendi çatısı altında olmasını savunuyor. Bu teklifimiz 9 Ağustosta yapılacak Kurultayımıza kadar geçerlidir. 9’undan sonra YDP artık sahadadır. Partimin bana verdiği Cumhurbaşkanı adaylığı görevimi en iyi şekilde yerine getirip ikinci tura kalmak için çalışacağım.”

Arıklı, YDP’nin seçimlere en hazır siyasi parti olduğunu savunarak, 350 kişilik seçim komiteleri ile sahada olacaklarını, her türlü lojistik eksikliklerini tamamladıklarını söyledi.

Etkinliklerde söz alan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz da, kurultay hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Büyükyılmaz, “Kurultaya hazırız. Gerekli hijyen ve sosyal mesafe koşullarına uyarak bir Kurultay gerçekleştireceğiz. Profesyonel firmalarla çalışıyoruz. Sonuçları 15 dakikada alacağız. Tek bir oy bile yanmayacak. Modern bir kurultay gerçekleştireceğiz” dedi.

Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu da, YDP’nin artık gündemi belirleyen bir parti olduğunu söyleyerek, iktidara hazır olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 03.08.2020 13:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP: “BM, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini de dikkate almalıdır”
TDP: “BM, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini de dikkate almalıdır”
Gönyeli Belediyesi'nden duyuru
Gönyeli Belediyesi'nden duyuru
Tatar: "Ekonomik açılımlarımızı başarıyla sürdürmekteyiz"
Tatar: "Ekonomik açılımlarımızı başarıyla sürdürmekteyiz"
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Yangınlar konusunda bilgilendirme
Yangınlar konusunda bilgilendirme
Bugün bayramın son günü
Bugün bayramın son günü
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Pilli: Toplam 1531 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: Toplam 1531 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı
Hava durumu
Hava durumu
Şentop, Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı
Şentop, Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim