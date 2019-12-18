Arıklı: Çantada KEKLİK değiliz!

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Adaylarını Ocak ayının ikinci haftası bir şölenle açıklayacaklarını ifade eden Arıklı, “adayımız ikinci tura kalmazsa YDP’nin oyunu hiç kimse çantada keklik sanmasın. Çok sürpriz destek kararları alabiliriz” diyerek tüm adaylara gözdağı verdi.

KIBRIS MANŞET’e özel açıklamalarda bulunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin seçim hazırlıklarından hükümetin durumuna, Cumhurbaşkanlığı seçiminden Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UBP-HP Hükümeti’nin uzatmaları oynadığına dair görüşler yüksek sesle dillendirilmeye başlamışken yeni hükümet senaryoları içerisinde adı geçen YDP, olası bir koalisyona kapıyı şimdiden kapattı. Arıklı, ‘bizim 2 milletvekili ile bir icraat hükümetine girmemiz intihar olur’ dedi.

Muhalefetin sayıca küçük, iddia bakımından en büyük partisi YDP Genel Başkanı Arıklı, mevcut hükümetin ömrünün fazla olmadığı, aralarında ciddi problemlerin yaşandığı ve uzatmaları oynadığı konusundaki genel kanıya katılıyor. Arıklı, iki parti arasında güven ve samimiyetin kalmadığını bu yüzden artık yeni hükümet senaryolarının konuşulduğunu ifade ediyor.

Mecliste temsil edilen 6 parti arasında denenmeyen tek parti olarak YDP’ye ciddi bir şans verilmesini düşünen önemli bir kesim olduğunu düşünen Arıklı, “üye sayısı bakımından şu anda 2. Partiyiz, sabırla ve inançla eşref vaktini bekliyoruz, hiç acelemiz yok” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinen Arıklı, ülkemize konuşlandırılan İHA ve SİHA’ları çok mühim ve gerekli bulduğunu ifade ederek, “barışı korumanın en etkili yolu güçlü olmaktan geçiyor” dedi.

Arıklı şöyle konuştu:

2 MİLLETVEKİLİ İLE HÜKÜMETE GİRMEMİZ İNTİHAR OLUR

Mevcut hükümetin ömrünün fazla olmadığı, aralarında ciddi problemlerin yaşandığı ve uzatmaları oynadığı konusunda genel bir kanaat var. İkamet ve Vize Tüzüğü ile Emirname ve İmar Planındaki farklılıkların yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki Parti Genel Başkanının da aday olacak olması ana problem kaynakları. Bunum dışında ortaklar arasında uyum, güven ve samimiyet konusunda da sağlıksız bir ortam yaşandığını Mecliste görüyoruz. Kudret Özersay ve HP liler UBP nin kendilerini kandırdığını düşünüyorlar. Ersin Tatar adaylık konusunda Özersay'a söz vermemiş olsaydı, HP söylenen o kadar sözü yalayıp yutar ve UBP ile hükümet kurarmıydı? Duyulan pişmanlık ve kandırılma duygusu, iki parti arasında güven ve samimiyeti de ortadan kaldırdı. Şimdi bu Hükümetin yerine yeni hükümet senaryoları konuşuluyor. Biz bu senaryoların içinde yokuz. 26 ile icraat hükümeti olmaz. Seçim hükümeti olur. Bizim 2 milletvekili ile bir icraat hükümetine girmemiz intihar olur. Seçim olmayacaksa bu Hükümetin alternatifi UBP-CTP hükümetidir.

ÜYE SAYISI BAKIMINDAN ŞU ANDA 2. PARTİYİZ

Mecliste temsil edilen 6 parti arasında denenmeyen tek parti YDP. Bir çok kesim bizim yapıcı ve samimimi mücadelemizi beğeniyor ve takdir ediyor. YDP ye de bir şans verilmesini düşünen ciddi bir kesim var ki bunlar tarafsız, herhangi bir partiye üye olmayan ya da kararsız diye nitelenen insanlar. Tabanımız da muazzam bir heyecan var. Teşkilatlarımız iyi çalışıyor. Genel Sekreterimiz ve İlçe Başkanlarımız harika iş çıkarıyorlar. Üye sayısı bakımından şu anda 2. Partiyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra ilçe ve büyük kurultayımız olacak. Kurultaydan sonra yeni ekibimiz ikinci üye kampanyasını başlatacaklar. Hedef yılsonuna kadar 11.000 üyeye ulaşmak ve üye sayısı açısısından UBP yi geçerek 1. Parti olmak. Bu süre içerisinde UBP nin iktidarda iyice yıpranacağını ve ordan bize ciddi kaymaların olacağını düşünüyoruz. Zaman bizim lehimize çalışıyor. Bu hükümetin bu şekilde devamı bizi 1. Parti olmaya götürecek.

SABIRLA VE İNANÇLA EŞREF VAKTİNİ BEKLİYORUZ

UBP nin içindeki kavga ve karmaşa da bize yarıyor. İktidara gelmek için acelemiz yok. Kimse de bizi icraat yapamayacağımız veya etkili olamayacağımız bir hükümetin içine sokamaz. Ne ben, ne Zaroğlu ve ne de parti yönetimim koltuk hırsına bu partiyi kurban edecek kişiler değiliz. Sabırla ve inançla eşref vaktini bekliyoruz. Hiç acelemiz yok.

HİÇ KİMSE YDP’NİN OYUNU ÇANTADA KEKLİK SANMASIN

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülke için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir seçim. Doğu Akdenizde sular her geçen gün daha fazla ısınıyor. Bu dönemde KKTC nin başında Türkiye ile uyum içerisinde olacak bir Cumhurbaşkanı olmalı. Bu Cumhurbaşkanı aynı zamanda halkının çıkarlarını korumada hassas olmalı ve müzakerelerde Akıncı'nın verdiği tavizleri geri almak için uğraşmalı. En önemlisi de masaya başka alternatifleri de koyabilmeli. YDP bu konuda iddialı. İlk hedefimiz ikinci tura kalmak, ikinci hedefimiz ise, oy oranımızı mümkün olduğunca yükseğe çıkarmak. Adayımızı Ocak ayının ikinci haftası bir şölenle açıklayacağız. İkinci turda kendi adayımız olacağı için kendi adayımızı destekleyeceğiz elbette. Adayımız ikinci tura kalmazsa mevcut adayları yetkili kurullarımıza davet edip ona göre tavrımızı netleştirme konusunda prensip kararı aldık. Yani yetkili kurullarımız karar verecek. Şunu söyleyeyim ki hiç kimse YDP nin oyunu çantada keklik sanmasın. Çok sürpriz destek kararları da alınabilir bu kurullarda. Parti Meclisimiz ve MYK mız çok demokratik bir ortamda çalışıyor. Benim bir çok teklifimi red eden aksi karar üreten bir parti mekanizmamız var. Bu beni üzmüyor. Bilakis çok seviniyorum. Tek adam zihniyetine prim vermeyen bir partiyiz.

BAKANLAR KURULUNUN KARARI OLUMLU AMA EKSİK

İHA ve Sihaların ülkemizde konuşlanması çok mühim ve gerekli bir olay. Güney Kıbrıs İsrailden İHA ve SİHA alırken bizim bu muazzam silah ve teknolojiden uzak olmamız söz konusu olamaz. Eksik olan şey hava savunma mekanizmasının da aynı anda konuşlanmamasıdır. Bana göre mutlak surette hava savunma mekanizmasına sahip olmalıyız. Çünkü Güney Kıbrıs İsrail, Mısır, Fransa gibi ülkelerle Savunma ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalıyor. Tatbikatlar yapıyor ve silahlanıyor. Barışı korummanın en etkili yolu güçlü olmaktan geçiyor. KKTC şu anda bacasız eve benziyor. Hava savunma sistemi bir evin bacasıdır. Bakanlar kurulunun bu kararını olumlu ama eksik buluyoruz.