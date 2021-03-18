Arıklı: “Çanakkale zaferi, emsalsiz bir kahramanlık destanıdır”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Çanakkale Zaferi’nin emsali olmayan bir kahramanlık destanı olduğunu kaydetti.

Arıklı, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Milletimizin kaderini tayin eden, şanlı tarihimizin ve de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale zaferimiz, tarihte eşi olmayan emsalsiz bir kahramanlık destanıdır.

Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve topraklarımızı vatan kılan Aziz Şehit ve Gazilerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. “Çanakkale ruhunu, kutlu bir emanet gibi gönüllerimizde gururla taşıyacak, yeni nesillere miras bırakacağız.”