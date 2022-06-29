Arıklı: Bu tipler bana saldırıyorsa doğru yoldayım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kendisine yapılan eleştiriler konusunda açıklama yaparak şunları kaydetti:

Ne zaman kendilerine aykırı bir kelam etsem, içimizdeki malum tipler ya 30 yıl önce yazdığım bir yazıyı sanki bütün Kıbrıs Türkleri için söylemişim gibi yeniden servis ediyorlar veya İnterpol tarafından arandığımı söyleyerek akıllarınca beni susturacaklarını zannediyorlar...

Tabi bunu yaparken, yazılarını küfür ve hakaret sosu ile süslemeyi de ihmal etmiyorlar.

Dün de Meclis kürsüsünde, Türkiyeye alınmayan bazı KKTC Vatandaşları için; "Bu Türkiyenin en doğal hakkıdır. Siz sabah akşam Türkiyeye işgalci, Türk Ordusuna işgal Ordusu diyeceksiniz. Ayşe döktüğü kanda boğulacak diye slogan atacaksınız. Türkiyeyi yabancı misyon şeflerine şikayet edeceksiniz. Rumlarla birlikte Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunacaksınız. Türkiye sizi havaalanından geri çevirince de kıyamet koparacaksınız" dedim.

Bu sözler üzerine bildik hakaret ve küfürlerin eşliğinde interpol meselesi ve malum yazı yüzlerce kişi tarafından servis edildi.

Değerli Dostum Bülent Fevzioğlu bu tipleri şikayet edip dava açmıyorum diye bana küstü.

Dava etmiyorum çünkü gerçekten dün yazdığım atasözüne inanıyorum. Bu tipler bana saldırıyorsa ben doğru yoldayım. Bunlar beni övüp takdir etse, bende bir yanlışlık var der özeleştiri yaparım.

Dün bir Vekil de benzer şeyleri yazıp bana yüklendi.

A Vekilim, sürekli Rum tarafına geçip yetkililerle sohbet ediyorsun. Onlara bir sorsana "Arıklının interpol dosyasında ne var. Onu hangi delil ve gerekçe ile interpole bildirdiniz? O belgeleri verin ki Arıklıyı Meclis kürsüsünde linç edelim".

Hayır bunu yapmak işinize gelmiyor. "İnterpol tarafından aranan Arıklı, burda Bakan oldu" diyerek Kara Poropaganda" yapıyorsun ki bilmeyen bu arama olayını işitince; "Acaba Arıklı uyuşturucu kaçakçısı mı, adam mı öldürdü , kara para mı akladı? vs" diye düşünsün.

Size bir şey diyeyim mi; Sen ve senin gibiler, umrumda bile değilsiniz..