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Arıklı: "Bu halka 46 yıldır federasyon masalı anlatanlara artık inanmayın"

YDP ilk kitle toplantılarını Alayköy ve Yılmazköy’de yaptı

23 Ağustos 2020 Pazar 11:45
Arıklı: "Bu halka 46 yıldır federasyon masalı anlatanlara artık inanmayın"
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yeni kampanya döneminin ilk kitle toplantılarını Alayköy ve Yılmazköy'de gerçekleştirdi. 
YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Alyaköyde konuşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YDP’nin Cumhurbaşkanlığını istediğini ve alacağını  kaydetti.
Zaroğlu,  üye sayısı açısından en büyük ikinci parti olduklarını kaydederek, “7500 üyemiz 5 oy getirse, bu seçimi rahat alırız. Almamız için her şeye sahibiz. Seçmen bizde, teşkilat bizde, fikir, proje bizde, enerji, heyecan bizde. Adayımızın diğer adaylardan fazlası var eksiği yok. Biz bu seçimi alacağız, başka yolu yok" dedi.
BÜYÜKYILMAZ
Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada; "YDP geçen seçimlerde en yüksek oyu Alayköy'den almıştı. Bu oyu bu sefer katlayacağız" diye konuştu.
ARIKLI 

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YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı da konuşmasında, "Bu halka 46 yıldır federasyon masalı anlatanlara artık inanmayın. KKTC’,ye inananlara bir şans verin. Ne kaybedersiniz?" dedi. 
Yılmazköy'de de bir konuşma yapan Arıklı burada ise Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi ve şöyle konuştu:
“Crans  Montanadaki ‘fiyaskodan’ sonra 'Bu benim neslimin son denemesi idi. Başaramadık' demedin mi? Şimdi ne oldu da yeni bir deneme için, bir şans daha istiyorsun?"
YDP bu akşam Esentepe ve Bahçeli, yarın akşam ise Değirmenlik’te kitle toplantıları gerçekleştirecek.

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Son Güncelleme: 23.08.2020 12:04
Anahtar Kelimeler:
YDP Kitle Toplantıları
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