Arıklı: Bu firmaya kırmızı halı sermeliydik

Ada Tv’de Seher Güraslan’ın sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu:



FİRMAYI KAÇIRDIK, ELİNİZE NE GEÇTİ?



Yeni havayolu ile ilgili firmanın ihaleden çekilme kararı aldığını belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eleştiride bulunanlara tepki gösterdi. “Bu firmaya kırmızı halı sermek gerekirken bu insanları kaçırmak için el birliğiyle gayret gösterdiğinizde elinize ne geçecek?” diye soran Arıklı, şunları söyledi:



ÖNLERİNE KIRMIZI HALI SERMELİYDİK



“Rusya’nın en büyük tur operatörü olan bu firma 2-3 ay önce geldi, projelerini ortaya koydu, bir mutabakat metni çıktı. Hedefleri kendi havayolları ile KKTC’ye en az 250- 300 bin turist getirmek. Bu firmaya kırmızı halı sermek gerekirken bu insanları kaçırmak için el birliğiyle gayret gösterdiğinizde elinize ne geçecek?



BEN NEDEN ULAŞTIRMA BAKANIYIM?



Yeni havayolu zaruri bir ihtiyaçtır. Ulaştırma Bakanı olarak, bilet fiyatları bu kadar yüksek iken, turist ve öğrenci gelemiyor iken, herkesin canı yanarken bir havayolu şirketi kurmak için adım atmam, rekabet ortamı oluşturmak benim en doğal görevim ve hakkımdır. Bunları yapamayacaksam ben neden Ulaştırma Bakanıyım?