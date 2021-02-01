banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
112 Acil’de yönetici-hemşire kavgaları
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Memur düşmanlığı kimseye yaramaz
Aşılamanın tatili olmamalı
Aşılamanın tatili olmamalı
Hayırlı işler, bol kazançlar
Hayırlı işler, bol kazançlar
banner376

Arıklı BRT'ye konuştu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT'de 'GündemArtı' programına telefonla katılarak, ekonomik paket hakkında konuştu..

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:52
Arıklı BRT'ye konuştu
banner337
banner351

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomik önlemler paketinin Salı gününe açıklanması için çalıştıklarını, önceki ekonomik paketlerden alınan dersler çerçevesinde bir yol haritası çizilmekte olduğunu söyledi.

banner341
Başbakan Saner’in koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmaları yarın tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Arıklı, çalışmaların tamamlanmasının ardından detayların en geç Çarşamba günü Başbakan Saner tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Arıklı, herkesin fedakarlığa hazır olması gerektiğini ifade ederek, tedbirlerin mümkün olduğunca geniş kesimlere yayılarak alınmasının taşıdığı önemin altını çizdi.

Herkesin sıkıntıyı paylaşabileceği bir sürecin başlatılması gerektiğini dile getiren Arıklı, “zenginden alıp fakire veya geliri iyi olandan alıp fakirlere dağıtma, üleştirme dönemi, fedakarlık dönemi. Kimse ‘bana dokunmayın’ diyemez. Bu ülkede yaşıyorsak mutlaka fedakarlığa hazır olmak lazım” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıBRTEkonomik Paket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtınadan zarar gören üreticilere güzel haber
Fırtınadan zarar gören üreticilere güzel haber
Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor
Çarşamba ve Perşembe yağmur bekleniyor
Özersay, Pilli ile biraraya geldi
Özersay, Pilli ile biraraya geldi
Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği
Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği
CTP'den açıklama
CTP'den açıklama
Kuir Kıbrıs Derneği stajyer alacak
Kuir Kıbrıs Derneği stajyer alacak
Kanser hastalarına yönelik aşılama organizasyonu planlanacak
Kanser hastalarına yönelik aşılama organizasyonu planlanacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Bakan Arıklı, Benzinciler Birliği'ni kabul etti
Bakan Arıklı, Benzinciler Birliği'ni kabul etti
Kamu-iş yargıya başvuruyor
Kamu-iş yargıya başvuruyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim