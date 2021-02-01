Arıklı BRT'ye konuştu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ekonomik önlemler paketinin Salı gününe açıklanması için çalıştıklarını, önceki ekonomik paketlerden alınan dersler çerçevesinde bir yol haritası çizilmekte olduğunu söyledi.

Başbakan Saner’in koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmaları yarın tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Arıklı, çalışmaların tamamlanmasının ardından detayların en geç Çarşamba günü Başbakan Saner tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Arıklı, herkesin fedakarlığa hazır olması gerektiğini ifade ederek, tedbirlerin mümkün olduğunca geniş kesimlere yayılarak alınmasının taşıdığı önemin altını çizdi.

Herkesin sıkıntıyı paylaşabileceği bir sürecin başlatılması gerektiğini dile getiren Arıklı, “zenginden alıp fakire veya geliri iyi olandan alıp fakirlere dağıtma, üleştirme dönemi, fedakarlık dönemi. Kimse ‘bana dokunmayın’ diyemez. Bu ülkede yaşıyorsak mutlaka fedakarlığa hazır olmak lazım” dedi.