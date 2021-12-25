Arıklı: "BRT Kıbrıs Türkü'nün sesidir"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı BRTK’nin kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“20 ve 21. yüzyılın en önemli savaşlarından biri enformasyon alanında yapılan savaştır. Rekabet içindeki devletler birbirlerine karada, denizde ve havada üstünlük kurmaya çalışırken enformasyon alanında da ciddi bir rekabet halindedir. Enformasyon savaşları, sıcak ve soğuk savaşın devam ettiği bu süreçte en önemli savaş alanıdır...

Kıbrıs Türkü enformasyonun önemini en iyi anlayan bir halk olarak 25 Aralık 1963 te Bayrak Radyosu’nu kurarak hem Kıbrıs Türkü’ne moral motivasyon sağlamış, hem de Kıbrıs Türkü’nün haklı sesini dünyaya ulaştırmayı başarmıştır.

Bugün 3 TV, 6 radyo kanalı ile en güçlü yayıncılık kurumu haline gelen BRT’nin teknik ve ekonomik açıdan çok daha iyi duruma getirilmesi bir zarurettir...

BRT’ nin 58. yaş gününü kutlarken, BRT’ nin kurulmasında ve bu günlere gelmesinde rol oynayan herkese şükranlarımızı sunarız.”

