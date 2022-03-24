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Arıklı bazı internet servis sağlayıcısı yöneticilerini kabul etti

ARIKLI: “60 GHZ’E KOMPLO TEORİLERİYLE KARŞI ÇIKMAK YANLIŞ”

24 Mart 2022 Perşembe 19:00
Arıklı bazı internet servis sağlayıcısı yöneticilerini kabul etti

ARIKLI: “60 GHZ’E KOMPLO TEORİLERİYLE KARŞI ÇIKMAK YANLIŞ”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, internetin hızlanması için 60GHz frekans bandına geçişin bir ara formül olduğunu, nihai hedefin her eve fiber-optik altyapı götürmek olduğunu belirtti. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Arıklı, “Dünyanın birçok ülkesinde de kullanılan 60 GHz. Frekansına komplo teorileriyle karşı çıkmak yanlıştır” dedi. 
Arıklı, her eve fiber-optik altyapı projesinin tamamlanmasıyla birlikte 60GHz frekans bandının kapatılacağını, bu konuda internet servis sağlayıcıları (ISS) ile bir taahhütname imzalanacağını kaydetti.  
KKTC’de faaliyet gösteren bazı İSS yöneticileri, 60GHz frekans bandının zararlı olduğu iddialarına karşı hazırladıkları raporu Bakan Arıklı’ya sundu.  
Bakan Arıklı, ISS yöneticilerinin hazırladıkları raporda iddia edildiği gibi 60GHz frekans bandının insan sağlığına ve eko-sisteme zararlı olmadığını, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojinin kullanıldığını belirtti.  
“İNGİLTERE VE ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE SERBEST”
Raporda 60GHz frekans bandının Güney Kıbrıs ile birlikte 15 Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere ve ABD başta olmak üzere çoğu ülkede serbest olduğu, 5GHz yerine 60GHz antenler kullanıldığı ve maksimum 20Mbit olarak verilen internet hizmetinin, maksimum 200Mbit’e çıkarıldığı belirtildi. 

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“60GHz frekans bandının dış kullanım için açılması konusu ile fiber-optik konusun herhangi bir ilişiği bulunmamaktadır” denilen raporda, 60GHz’de kullanılan antenlerin fiyatının, 5GHz anten aynı fiyat bandında olduğu, 60GHz teknoloji kullanan cihazların fiyatlarının gün geçtikçe ucuzladığı ifade edilirken, “Ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde son kullanıcıya ekstra finansal külfet getirmeksizin internet kalitesini artırabileceğimiz bir fırsat olan 60GHz teknolojisi, aynı zamanda da teknolojisi geri kalmış olan 5GHz ürünlere yapılacak yatırımın da önünü kesecektir” denildi. 
Raporda şu ifadeler yer aldı: 
“60GHz TEKNOLOJİSİ IEEE TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR”
“60GHz teknolojisinin iddia dildiği gibi insan ve eko-sisteme zararı yoktur. Bu konuda yazılmış çok sayıda makale bulunmaktadır. İnsanlığın yararına teknoloji geliştirmeyi kendini adamış, yüksek atıf alan yayınları, teknoloji standartları ve mesleki ve eğitim faaliyetleriyle küresel bir topluluğa ilham veren dünyanın en büyük teknik personel organizasyonu olan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), söz konusu teknolojinin insan sağlığına zararlı olmadığını tespit etmiş ve onaylamıştır.  
Sosyal medyada iddia edildiği gibi BTHK’nın ‘60GHz kullanılamaz’ diye bir raporu yoktur. 60GHz teknolojisi iç alanda serbest, ancak mevcut tüzükte ücret karşılığı BTHK’dan satın alınabilecek bir radyolink frekansı olması nedeniyle dış alanda kapalıdır. ISS’lerin talebi, iç alanda olduğu gibi dış alanda da serbest olmasıdır.”
60GHz’in günümüz teknolojisiyle 1.2 km’ye kadar hizmet verebilmesi nedeniyle istasyon artırmaya gerek kalmadan, mevcut istasyonları kullanarak bu hizmetin verilebileceğini belirten ISS’ler, 5GHz kullınımına devam edilmesi halinde sıkışacak olan trafiği düzeltmek için yeni istasyonlara ihtiyaç olacağının altını çizdi. 
Raporda, artan internet talebi nedeniyle KKTC’nin kendine en uygun yöntemi belirlediğini ifade eden İSS yöneticileri, bu konuda aldığı inisiyatif nedeniyle Bakan Arıklı’ya teşekkürlerini sundu.
 

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Son Güncelleme: 24.03.2022 19:20
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