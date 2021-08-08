Arıklı: "Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, borcunu ödemeyen tüm Kamu kuruluşlarının elektriği kesilecek"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı arasında başlayan tartışma hükümet ortakları arasında devam ediyor.

Bakan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinin ‘elektriğe %30’luk zammın kabulü mümkün olmadığını söylediği’ ve Maliye Bakanlığı’nı hedef haline getirdiği iddiaları üzerine Maliye Bakanlığı’nın cevap niteliğinde yaptığı açıklamalarla ilgili bir haberi de paylaşarak Maliye Bakanlığı’na gönderme yaptı.

Bakan Arıklı, Maliye Bakanlığı'nın haklı olduğunu belirterek başta Maliye Bakanlığı olmak üzere borcunu ödemeyen tüm kamu kuruluşlarının elektriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat vereceğini belirtti.

İşte Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın yapmış olduğu paylaşım;

"“Maliye Bakanlığı haklı. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, borcunu ödemeyen tüm Kamu kuruluşlarının elektriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat veriyorum.... ????"