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Arıklı, Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu’nun ödül törenine katıldı

 Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında dün Maraş bölgesinde düzenlenen “Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu”nun ödül törenine katıldı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
Arıklı, Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu’nun ödül törenine katıldı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, spordan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada,  Kıbrıs Türk gençliğinin, önündeki engeller, izolasyonlar kaldırıldığında ne kadar başarılı olabileceğini gösterdiğine işaret etti.

Arıklı, görevlerinin sporun gelişmesi ve ambargoların kaldırılması için çalışmak olduğunu ifade ederek, izolasyonların kaldırılması konusunda Kosova modelinin en büyük örnek olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkeye geleceğini ifade eden Arıklı, gereken saygı ve misafirperverliği göstereceklerini belirtti.

Arıklı, bunun siyasi bir mesele değil milli mesele olduğunu ve gereken birlik beraberliğin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Arıklı şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenlerin en büyük hedefi, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoları kaldırmak hem de gençliğin spor yapabilmesi için gereken ortamı hazırlama. 

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Biz hükümet olarak elimizden geldiğince bu kısa süre içerisinde bunları yapmaya çalıştık, çalışıyoruz ve vaktimiz olduğu müddetçe de bunu yapacağız. Spor ambargolarını delmek için geçmişte bir takım çalışmalar yapmıştık. Daha dün Kırgızistan milli basketbol takımı ülkemize geldi. Yarın Allah fırsat verirse Kırgızistan milli basketbol takımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli basketbol takımı tarihteki ikinci milli maçını yapacak.  Bunun arkası gelecek. 

Kosova modeline bakalım. Kosova  Birleşmiş Milletler'de üye değil ve tanınmayan bir ülke diye biliniyor. 104 ülke tarafından tanınıyor ve 104 ülke ile de spor müsabakaları yapabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bunun yapılması için önce kafalardaki ambargoyu kaldırmak lazım.  Biz bu kafalardaki ambargoları kaldırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Yarın yine büyük bir gün. Türkiye

“DÜNYA TARAFINDAN MERAKLA BEKLENİYOR”

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı burada bir konuşma yapacak ve Bu konuşma dünya tarafından merakla bekleniyor.

Umarım Sayın Cumhurbaşkanını  konuşmasına şahit olmak için imkanı olanlar Lefkoşa'ya toplanacak. Lefkoşa'da sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki ekibi karşılayacağız.  Kıbrıs Türk halkının misafirperverliğini göstereceğiz. Bu siyasi bir mesele değil. Kıbrıs Türk halkının milli birlik ve beraberliği esastır.”

Maraş'ın kamu malları üzerinde Kıbrıs Türklerin de hakkı olduğunu bir kez daha gösteren Su Sporları Federasyonu'na teşekkür eden Arıklı, “Bu konu bizim için milli bir davadır” dedi ve şöyle davam etti:

“Maraş mallarının Kıbrıs Türk halkının kullanımına açılması meselesi milli bir tezimizdir. Bu plajlar da Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır.  Maraş'taki kamu mallarının Kıbrıs Türk halkının kullanımına yasaklanmasını anlamam.  Plajlar nasıl açıldıysa, parklar da açılacak,  okullar da açılacak, kilisede  açılacak,  mescid de açılacak."

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Son Güncelleme: 19.07.2021 09:39
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