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Arıklı Asiltürk’ün istifasını kabul etmedi

27 Aralık 2020 Pazar 10:27
Arıklı Asiltürk’ün istifasını kabul etmedi
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ARIKLI ASİLTÜRK’ÜN İSTİFASINI KABUL ETMEDİ

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın  Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Suphi Asiltürk’ün istifasını kabul etmediği ve parti içindeki görevlerine devam edeceği bildirildi.

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YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı, parti MYK üyesi ve CMR Şirketler Grubu Direktörü Asiltürk’ün parti için çok önemli bir değer olduğunu ve hedefe ulaşmak için birlik içerisinde omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Genel Başkan Arıklı “Biz büyük bir aileyiz her aile içerisinde olduğu gibi partimiz içerisinde de fikir ayrılıklarının olması çok doğaldır, bu da demokrasinin bir gereğidir” diyerek bunun küskünlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan ArıklıParti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Suphi Asiltürk
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