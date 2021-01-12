Arıklı: "Akaryakıtta, 100 milyon ile 300 milyon TL arasında bir kaçak var"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tv2020'de yayınlanan bir programa konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı, akaryakıtta çok ciddi vurgun iddiaları olduğunu ifade ederek, bazı şeyleri açıklamak için daha erken olduğunu belirtti.

Arıklı, akaryakıtta, 100 milyon ile 300 milyon TL arasında bir kaçak olduğunu, bu kaçağın önlenmesi halinde ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağının altını çizdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, “Akaryakıt firmasının tankeri geliyor, gümrükçü ya da memur çıkıyor geminin üstüne, şu kadar mal indi diyor 8-10 indiyse 3 gösteriyor. Tamamen beyana dayalı ciddi bir kontrol yok. O geminin üstüne çıkabilmek için memurlar kavga ediyor…” dedi.

“Ocak ayı maaşlarının ödenmesinde sıkıntı olabilir"

“Maliye Bakanı bütün iyi niyetine rağmen 100 milyon TL açığı olacağını söylüyor” ifadelerini kullanan Arıklı, Ocak ayının maaşlarında ciddi sıkıntıların olduğunu ve maaşların kesintili ödenebileceğini dile getirdi.

“En erken tarihte erken seçim yapılmalıdır"

Dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı adaylığının reddedilmesinin ardından kürsüye çıkan Başbakan Ersan Saner, muhalefete erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, sağlıklı bir seçim ile nihayetlenmesi gerektiğini ifade ederek, yapılabilecek en erken tarihte genel seçimin yapılmasına dikkat çekti.

Erhan Arıklı, bu ay içerisinde bütçeyi geçirerek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası üzerinde çalışarak, erken seçime gidilmesi için çalışmaların başlamasını önerdi.

“Kudret bey kaos olmasını istemiyorsa, mevcut hükümeti bozmayacaktı"

Meclis kürsüsünden dün açıklama yapan, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay’ın açıklamaları hakkında da konuşan Arıklı, “Kudret bey kaos olmasın istemiyorsa, mevcut hükümeti bozmayacaktı. Dörtlü hükümetin kurulması için biz destek verdik, hazırlıkları bozan, torpilleyen taraf olmaması lazımdı” dedi.

Herkesin ektiğini biçeceği söyleyen Başbakan Yardımcısı Arıklı, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“Timsah gözyaşları…”

Meclis Başkanlığı seçiminde muhalefetin UBP Meclis Başkanı adayına oy vermemesini eleştiren Arıklı, “UBP’den olacak diye anlaşıyorsunuz ama oy vermiyorsunuz. Niye itiraz ediyorsunuz? Sonra da timsah gözyaşları döküyorsunuz?” ifadelerini kullandı.