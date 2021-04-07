Arıklı: Akaryakıt taşıma ihalesi sonuçlandı

Başbakan yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıb-Tek'e alınacak olan akaryakıt ihalesinin sonuçlandığını ve kurumun 10 Milyon Tl kar ettiğini açıktladı.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"İş başına geldiğimizde yapılan akaryakıt taşıma ihalesi 38$ dan neticelenmişti.

Biz bu fiyatı yüksek bularak iptal ettik ve yeniden uluslararası ihaleye çıktık.

Bu arada üzerimize çok geldi her yönden baskı yaptılar. Hatta partimin içini bile karıştırmaya çalıştılar.

Bugün nihayet akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi. Az önce kazanan firmanın adı ve teklif ettiği fiyat açıklandı.

Buna göre ilgili firma;32.46$ teklif ederek ihaleyi kazandı.

Aradaki fark yaklaşık 6$. Böylece KIB-TEK 1.232.000$ (10 milyon 40 bin TL) kazanmış oldu.

Teşekkür beklemiyoruz. Ama hiç olmazsa artık susun..."