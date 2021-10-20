Arıklı: Akaryakıt sorunu çözüldü

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt krizi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Arıklı, dağıtımcı iki firmanın yarın sabah itibarıyla piyasaya yakıt vereceklerini açıkladı.

“Hal bu iken, Bakanlığımız bu tür keyfi kararlara karşı tüketicinin haklarını korumaya çalışırken, muhalefetin ve art niyetli birçok kişinin ısrarla bizi suçlu göstermeye çalışması, bize haksız yere ağır eleştirilerde bulunması anlaşılır bir tutum değildir.

Tüketicilerimiz bu ve buna benzer durumlarda bizlere destek olmazsa, bizlerin de bu mücadeleyi daha fazla sürdürmesi mümkün olamaz. Bu durumda ortada devlet otoritesi kalmaz. Her isteyen kazan kaldırır ve sonunda da istediğini alır. Olan da dar gelirli vatandaşa olur.”