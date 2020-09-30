Arıklı: "Adaylar, federasyon konusunda net olmalı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı adaylarının federasyon konusundaki muğlak ifadelerini netleştirip, bu konuda ne düşündüklerini, seçilmeleri halinde federasyon görüşüp görüşmeyeceklerini kamuoyuna açıklamalarını istedi.

Arıklı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde, özellikle Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ve CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman dışındaki diğer adayların, federasyon konusunda halkın aldatılmaması açısından net ifadeler kullanmaları gerektiğini kaydetti.

Arıklı, ayrıca “federasyon görüşeceğini” söyleyen ve “ucu açık olmayan görüşmelerden” bahseden Akıncı ve Erhürman’ın da, yarım asırdır sürdürülen bu görüşmelerin devam etmesi halinde, kendilerinin ön gördüğü zaman sınırının ne olduğunu, bu sürenin sonunda başarısız olunması halinde hangi alternatifi gündemlerine alacaklarını açıklamalarını istedi.



YDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bu konuda son derece net ifadeler kullandığını ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:“Seçilmemiz halinde federasyon görüşmeyeceğimizi, self determinasyon hakkımızı kullanarak referanduma gideceğimizi, referandum sonucuna göre, bundan sonra ilgili taraflara federasyon görüşmeyeceğimizi ilan edeceğimizi defaatle açıkladık. 11 Ekim tarihinde oy kullanacak olan seçmenlerimizin adayların bu konuda ne düşündüğünü bilme hakkı vardır. Demokrasi de bunu gerektirir. Tüm adayları bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum.”