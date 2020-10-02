Arıklı: “5'li konferans başka alternatifleri görüşmek için yapılır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeyi eleştirdi.
Yazılı açıklama yapan Arıklı, “Bundan birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanının bugün BM Genel Sekreteri Guterres ile bir video konferans yapacağı açıklanmıştı. Biz de o dönemde yaptığımız açıklamada; Guterres'in bu görüşmesinin seçimlerde propaganda malzemesi olarak kullanılacağını ve bu yüzden Guterres'in bu görüşmesini 18 Ekimden sonra yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ile yapmasının daha uygun olacağını ifade etmiştik.” dedi.
Arıklı, “Sık sık Türkiye’nin seçimlere müdahalesinden şikayet edenlerin, 9 gün kala Guterres ile yapılacak video konferansı nasıl kullanacağını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.