banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Arıklı: “30 Ağustos bu milletin tarihe tırnaklarını yeniden geçirdiği günün adıdır”

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Vadili’yi ziyaret etti. 

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:32
Arıklı: “30 Ağustos bu milletin tarihe tırnaklarını yeniden geçirdiği günün adıdır”
banner337
banner351

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, beraberindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra KKTC için “B Planı”nı devreye koyacağını savunarak, “42 yıldır söylenen Federasyon masalının artık sonuna gelindiğini” söyledi.
Arıklı, “Kıbrıs Türkü en az Kosova Arnavutları kadar özgürlük ve bağımsızlılığı hak ediyor. BM Kararına rağmen 104 ülke bugün Kosovayı tanıyorsa bizi niye tanımasınlar. Bizi şu anda tanımıyorlar çünkü biz ısrarla ‘federasyon kurmaktan’ bahsediyor ve ‘başka çaremiz olmadığını’ söylüyoruz. Başka çare var; o da KKTC’ye sahip çıkmaktır. KKTC’ye sahip çıkmak demek sadece onu yaştmak değil, bu devleti içten içe kemiren rant virüsleri ile de mücadele etmektir. Bize bir şans verin KKTC’yi çaresizlikten kurtaralım. İç ve dış statükoyu yıkalım” ifadelerini kullandı. 
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz da birer konuşma yaparak iç ve dış sorunlar karşısında YDP’nin duruşunu ve alternatif önerilerini anlattı.

ARIKLI’NIN 30 AĞUSTOS MESAJI 

banner341
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için de bir mesaj yayınladı. 
Arıklı, bu bayramın Türk tarihinde özel bir yeri olduğunu belirterek, “30 Ağustos bu milletin tarihe tırnaklarını yeniden geçirdiği günün adıdır. 30 Ağustos zaferi olmasaydı bu millet Anadolu’da yaşayamaz, geldiği yerlere Asya steplerine geri dönerdi” dedi. 

 

banner360
Son Güncelleme: 29.08.2020 12:23
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kum Zambakları Ve Deniz Kaplumbağaları  Yaşatma Etkinliği Yarın Akdeniz’de…
Kum Zambakları Ve Deniz Kaplumbağaları  Yaşatma Etkinliği Yarın Akdeniz’de…
Gaü Pedagojik Formasyon Programı İçin Kayıtlar Başladı
Gaü Pedagojik Formasyon Programı İçin Kayıtlar Başladı
Tatar: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Tarihinin En Önemli, En Yaşamsal Askeri Başarısının Simgesidir”
Tatar: “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Tarihinin En Önemli, En Yaşamsal Askeri Başarısının Simgesidir”
Birgül Beyazyük Gedık’ın “mekansal Yansımalar” Adlı Kişisel Resim Sergısı Pazartesı Açılacak
Birgül Beyazyük Gedık’ın “mekansal Yansımalar” Adlı Kişisel Resim Sergısı Pazartesı Açılacak
Yangın Tehlikesine Karşı Trafik Araçlarının Ormana Girişi 9 Eylüle Kadar Yasak
Yangın Tehlikesine Karşı Trafik Araçlarının Ormana Girişi 9 Eylüle Kadar Yasak
30 Ağustos Zafer Bayramı…ataoğlu: “özgürlük Ve Bağımsızlık Meşalesinin Yakıldığı Gün”
30 Ağustos Zafer Bayramı…ataoğlu: “özgürlük Ve Bağımsızlık Meşalesinin Yakıldığı Gün”
Özkurt: "BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır"
Özkurt: "BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır"
Gönyeli çemberi geceleri kontrollü olarak trafiğe kapatılacak
Gönyeli çemberi geceleri kontrollü olarak trafiğe kapatılacak
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapıldı
Atatürk Öğretmen Akademisi giriş sınavı yapıldı
CTP’den BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı
CTP’den BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim