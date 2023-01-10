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Arıklı: “2023’te 4.5G gelecek, Yeni Ercan Havalimanı açılacak, fiberoptik altyapı projesi başlayacak”

10 Ocak 2023 Salı 18:17
Arıklı: “2023’te 4.5G gelecek, Yeni Ercan Havalimanı açılacak, fiberoptik altyapı projesi başlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sarf edilen çaba ve gösterilen kararlılık sayesinde 2023 içerisinde ülkenin 4.5G’ye kavuşacağını, yeni Ercan Havalimanı’nın açılacağını ve her eve fiber-optik altyapı projesine başlanacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) iki milletvekili ve bir bakanlıkla çok işler başardığını kaydederek, tüm imkânsızlıklara rağmen yerel bütçe ile Girne-Alsancak Yolu’ndaki çalışmaların da son aşamaya geldiğini ifade etti. 

Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan “Sabah Postası” isimli programa konuk olarak soruları yanıtladı.

Bakan Arıklı, tüm olumsuzluklara ve "hükümet içerisindeki engellemelere rağmen" 4.5/5G ihalesini sonuçlandırdıklarını, 6 ay içerisinde bu hizmetin devreye gireceğini belirtti.

Her eve fiber-optik altyapı projesinde Gönyeli’nin pilot bölge olarak seçildiğini aktaran Arıklı, “4.5/5G ihalelerinden devlete önemli kaynak yaratmış olduk. Umarım bunun 1-2 milyon TL’si Bakanlığa verilir de her eve fiber-optik projesinde pilot bölge olarak seçilen Gönyeli’de çalışmaları başlatırız” dedi. 

- “Ercan yeni turizm sezonuna yetişecek”

Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın bittiğini ve teknik cihazların montajının yapıldığını söyledi. Montajın tamamlanmasının ardından şubat içerisinde deneme uçuşlarına başlanacağını belirten Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın turizm sezonunun başlangıcından önce resmi olarak açılmasının planlandığını kaydetti. 

Arıklı, tüm imkânsızlıklara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “10 yıldır bekleyen Girne-Alsancak yolunu öz kaynaklarımızla yaptık. Birkaç tane istimlak var. Bürokrasimizi aşıp onu hızlandırabilirsek, Lefkoşa-Kuzey Çevre Yolu’nun Alayköy’e uzanan batı bölümü kısa sürede tamamlamış ve Lefkoşa trafiğini büyük ölçüde rahatlatmış olacağız” dedi.

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