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Arıklı,  17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

ARIKLI: “4.5/5G’YE GEÇİŞ İLE BİRLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK BAŞLICA HEDEFLERİMİZ ARASINDADIR”

16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:15
Arıklı,  17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Arıklı, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında, dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün dünyada olduğu gibi ülkede de kutlandığını belirtti.
Arıklı, Bakanlık olarak bahsedilen dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunduklarını, aynı zamanda KKTC ile dünyanın geri kalanı arasında telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri alanında var olan uçurumun kapanması için de var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

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“BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ YETKİLİLERİ VE ÇALIŞANLARININ KOYDUĞU KATKI YADSINAMAZ”
Arıklı, “Bu çerçevede Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması, ülke geneline fiber-optik altyapının döşenmesini sağlamak, her eve fiber-optik internet altyapısı götürmek ve 4.5/5G’ye geçiş ile birlikte dijital dönüşümü sağlamak başlıca hedeflerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.
Bu sürece Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Telekomünikasyon Dairesi yetkilileri ve çalışanlarının koyduğu katkının yadsınamaz olduğunu söyleyen Arıklı, “Bu vesile ile her iki kurumumuzun tüm çalışanlarının Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Gününü en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. 

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Son Güncelleme: 16.05.2022 21:35
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