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Arıcılık faaliyeti yapan işletmelerin gelir desteği için son kayıt tarihi 15 Ekim

Arıcılık yapan işletmelerin doğrudan gelir desteğinden faydalanmaları için 13 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında kayıt yaptırmaları istendi.

07 Eylül 2021 Salı 14:45
Arıcılık faaliyeti yapan işletmelerin gelir desteği için son kayıt tarihi 15 Ekim

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, doğrudan gelir desteği kapsamında arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile arılı kovan başına destekleme yapıldığı belirtilerek, arıcılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları veya işletme bilgilerini güncellemeleri gerektiği ifade edildi.

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Açıklamada, Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, “İnsan sağlığının korunması ve “gıda güvenliği ve hijyen kuralları” kapsamında, kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacı ile Veteriner Dairesi gerekli çalışmaları yürütmekte ve kayıtları almaktadır.” denildi.

İşletmelerin kayıtlarını 13 Eylül 2021’den 15 Ekim 2021 tarihine kadar kaza Veteriner Dairelerinden veya Veteriner Dairesi’nin web sitesinden (htpps://veteriner.gov.ct.tr) temin edecekleri forumları doldurup, en yakın kaza Veteriner Dairesi’ne teslim etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca, arıcılık ile iştigal etmeyip sadece bal alıp satan işletmelerin de Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıtlarını yaptırmaları ve  “bal üretim izni” ve/veya "paketleme izni" almalarının yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

“Kayıt işlemlerini veya kayıt bilgilerini güncellemeyen arıcılıkla uğraşan işletmelerin teşvikten yararlanamayacağını, arıcılıkla iştigal etmeyip sadece bal alıp satan işletmelerin “bal üretim izni” ve/veya "paketleme izni" almamaları halinde haklarında veteriner mevzuatları kapsamında yasal işlem yapılacağını bilgilerinize sunarız.” denilen açıklamada, kayıt için gerekli belgeler, “Arıcılar Birliği güncel üyelik belgesi arıcılık beyan formu (https://veteriner.gov.ct.tr’den temin edilebilir), çipli kovan listesi beyan formu” olarak bildirildi.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 14:55
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