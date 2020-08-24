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Arhun: Faktoring tefecilik değildir

24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:10
Arhun: Faktoring tefecilik değildir
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Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından yapılan açıklama;

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin önlenmesine ilişkin 20 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak devreye giren yasayı değerlendiren Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, KKTC’de  faaliyetine devam eden tek  factoring şirketinin Capital Faktoring (Girne, Mağusa, Lefkoşa)  olduğunu ifade etti. Tekin Arhun son derece önem verdiği ve ülke ekonomisine yeni bir soluk getireceğini belirttiği yasanın hazırlanmasında Merkez Bankası yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Pek çok ülke kendi ihtiyaçlarına uygun yeni bir finansal ve ekonomik mimari ortaya koymak için yoğun bir çaba sarfederken biz de eski alışkanlıklarımızdan kurtulmalı ve kabuk değiştirmeliyiz diyen Arhun, “ülkemizin de kalkınma hedefi ile alternatif finans koşullarını denemesini bekliyorum” dedi. Tekin Arhun; KKTC’nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye gitmek hedefiyle kendi modellerini oluşturmak zorunda olduğunu kaydetti. Capital Grup’un alternatif finans kaynağı konusunda, daha cesur ve kararlı adımlar atarken, önümüzdeki dönemde de iş insanlarının likiditeye daha kolay ve hızlı erişinini sağlayacağını belirtti. Her bir krizin fırsat olduğunun antını çizen Arhun; Capital Faktoring’in yürürlüğe alınan tüm mevzuatlara uygun olarak, reel sektörü rahatlatmak için adımlar atmaya devam ettiğini ifade etti.

Faktoring Bankacılık Değil, Tefecilik Hiç Değildir.

Faktoring’in tüm Dünya’da gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Arhun, Fakorting mal veya hizmet satışıdan doğan veya doğacak olan alacakları devir ve temlik alarak veya işletmelerin müşterilerinden aldıkları faturaya dayalı vadeli çekleri iskonto yaparak iş insanlarına finansman sağlayan bir enstrüman olduğunu söyledi. Faktoring Bankacılık değil, tefecilik hiç değildir diyen Arhun, Faktoring şirketlerinin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin; ülke, piyasa ve işletme koşullarının sürekli değişmesinden dolayı finansal kaynaklara erişim sorununu önemli ölçüde rahatlattığını ifade etti.

Tekin Arhun açıklamalarına şöyle devam etti:

“Faktoring sayesinde tahsilatlarınızı daha hızlı yapmaya başladığınız için müşterilerinize daha fazla satış yapabilir ve işinizi büyütmeye devam edebilirsiniz. Banka gibi uzun prosedürler, evrak işleri yoktur. Alacağınızı nakde çevirebileceğiniz işlemler hızlı ve basittir. Banka kredisinde olduğu gibi ipotek veya teminat göstermeniz gerekmez ve Bankalarda  olduğu gibi limit sorununuz olmaz. Ödeyeceğiniz iskonto tutarını en baştan şeffaf olarak bilirsiniz, sonradan faiz ödemesi, kapama komisyonu, sigorta gibi masraflarla karşılaşmazsınız. Çekiniz nakde çevirdiğinizde herhangi bir yere borçlanmadan tahsilatınızı anında yaptığınız için bilançonuz daha likit hale gelir ve şirketinizin değeri artar.

İnşallah sağlanan bu yasal zemin üzerinde Capital Faktoring bankacılık dışı alternatif  finans olarak merkezde olacak. Herkesin, özellikle iş insanlarımızın rahatça ulaşabileceği tamamlayıcı,  bir finansman kaynağı olarak KKTC sathında yaygınlaşmasını, hizmet kalitesi ve uygun fiyatlama politikaları ile rekabet gücünü yüksek tutarak, yenilikçi, finans sektöründe piyasa yapıcı ve belirleyici olacak.

Capital Faktoring’i bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. KKTC’nin birçok alanda olduğu gibi ekonomide verdiği mücadeleyi de başarıyla taçlandırmasında bu tür icraatların önemli payı olacaktır. Üreten, istihdam eden, ithal eden, yatırım yapan ve çalışan iş insanımızı bu zor dönemde yalnız bırakmıyoruz.

Corona virus kaynaklı yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen, yılın son çeyreğine doğru ilerlerken ekonomik iyileşmeye yönelik önemli pozitif işaretler vardır. Lakin sadece ekonomik alt yapımızın yeterli olmayacağı gibi, sağlık alt yapımızın da güçlü olması gerekir. Capital Grup güçlü sermaye yapısı, paylaşmayı seven, yüksek aktif kalitesi ile ciddi ekonomik bir değerdir ve piyasa koşullarına göre değişim ve dönüşüm sürecinden geçerek kendini sürekli yenilemeye devam edecektir.”  

Gurubumuz banka ve finans donukları için de makul anlaşma, faiz slime, yapılandırma veya her türlü kolaylık yapmaya hazırız diyen Arhun, KKTC finans sektörüne yeni bir pencere açmasını sağlayan herkesi gönülden selamlarken yeni düznelemenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, başta KKTC Merk Bankası yetkilileri ve emeği geçen herkesi tebrik ederim dedi.

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:18
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