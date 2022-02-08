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Arhun: Deprem riskinin artmasına ve son zamanlarda yüksek ölçekli depremler yaşamamıza rağmen deprem sigortalarında herhangi bir artış yok!

08 Şubat 2022 Salı 11:41
Arhun: Deprem riskinin artmasına ve son zamanlarda yüksek ölçekli depremler yaşamamıza rağmen deprem sigortalarında herhangi bir artış yok!

Capital Group; iştiraklerinden olan ve sigortacılık sektöründe faaliyetlerine 8 yıl önce başlayan Capital Sigorta, genç yaşına ragmen sektörün lider şirketleri arasında yeralmayı başardı. Şirketin 2022 yılı hedefleri ve 2021 yılı performansı Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un da katıldığı bir toplantıda değerlendirildi.

Capital Group Yönetim Kurulu başkanı Tekin Arhun tüm şirket çalışanlarını gösterdikleri başarı için kutlarken, kendisi için en önemli konuların başında “toplumun doğal afetler ve bunların getireceği riskler konusunda bilincinin geliştirilmesi” olduğunu vurguladı. Tekin Arhun yaptığı konuşmada KKTC ile ilgili bazı istatistikler paylaşarak, 2022 yılında Capital Sigorta’dan deprem ve su taşkınları konusunda aktif görev üstlenmesini beklediğini belirtti.

Tekin Arhun; Devlet Planlama Teşkilatının 2011 yılındaki verilerine göre KKTC genelinde 86.921 konut olduğunu resmi olarak bildiklerini, ancak yıllar içinde bu sayıların ciddi oranda arttığını, sadece 2019 yılında bu rakama 6.594 konut daha katıldığını söyledi. Her geçen gün yapılaşmada ciddi büyümeler olduğunu kaydeden Tekin Arhun “üzülerek belirtmeliyim ki yapılaşma yoğun olarak sürerken, çeşitli aralıklarla ülkede can ve mal kayıplarının da yaşandığı sel felaketleri ve yüksek ölçekli depremler olmasına rağmen, vatandaşlarımızın kendilerini bu felaketlerin yaratacağı risklere karşı koruma oranı sadece %20. ”  dedi. Geçtiğimiz haftalarda 2 kez 6.3 şiddetinde yaşadığımız depremin 2 yıl önce Elazığ’da yaşandığını ve 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin ise enkaz altından çıkarıldığını hatırlatan Arhun, doğal afetlere karşı sigortalanmanın öneminin vatandaşlara anlatılması ve sigorta penetrasyonunun artırılmasında sigorta şirketlerine ve acentelerine büyük görev düştüğünü, bu konunun risklere karşı güvenli bir gelecek için ciddi önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye de dahil deprem bölgesinde olan Dünyanın birçok ülkesinde deprem sigortasının zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Tekin Arhun, uzmanlar tarafından defaatle ülkemizin altından geçen en tehlikeli fay hattının hareketlendiği yönündeki uyarıları karşısında devlet yetkililerinin de zorunlu deprem sigortası konusunda ilgili yasaları yapması gerektiğini hatırlattı. Arhun, insanların büyük doğal afetlerle hayatlarında belki de bir kez karşılaşma ihtimalleri olduğunu, fakat böylesi bir riskin meydana gelmesi durumunda ise tüm hayatları boyunca yaptıkları tüm birikimleri bir anda kaybedeceğini vurguladı. Bugün, başta deprem olmak üzere bazı doğal afetlerin ne zaman olabileceği konusunda bir bilgiye sahip olsak ve hatta etkileri konusunda modellemeler yapsak bile, somut olarak, doğal afetin kimleri, nasıl etkileyeceğini tespit etmemiz mümkün değildir diyen Arhun, geç olmadan toplumun tüm kesimlerinin bu konudaki bilincin artırılması ve ülke olarak meydana gelecek maddi kayıpların en aza inmesi için bir seferberlik başlatması gerekmektedir ifadelerini kullandı.  

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