Ardahan - Mersinlik Yol Kavşağından Kantara\'ya Giden Yol Kapatıldı

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Ardahan - Mersinlik yol kavşağından Kantara'ya giden yolda taş ve toprak kayması meydana geldi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, taş ve toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
(ÖK)
Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Ardahan - Mersinlik yol kavşağından Kantara\'ya giden yolda taş ve toprak kayması meydana geldi.
Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Ardahan - Mersinlik yol kavşağından Kantara'ya giden yolda taş ve toprak kayması meydana geldi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, taş ve toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
(ÖK)