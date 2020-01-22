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Ardahan Kadınlar Derneği Faaliyete Başladı

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : İskele Belediye sınırları içerisinde yer alan Ardahan Kadınlar Derneği faaliyetlerine başladı. 

Ardahan Kadınlar Derneği Faaliyete Başladı

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : İskele Belediye sınırları içerisinde yer alan Ardahan Kadınlar Derneği faaliyetlerine başladı. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:27
Ardahan Kadınlar Derneği Faaliyete Başladı

Lefkoşa, 22 Ocak 20 : İskele Belediye sınırları içerisinde yer alan Ardahan Kadınlar Derneği faaliyetlerine başladı. 
İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, dernek yetkilileri “İskele ve köylerindeki kadınların daha aktif bir rol oynaması için kadınları her platformda destekleyen” İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ziyarette bulundu ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. 
İskele’ye bağlı Ardahan Köyü’nde yeni kurulan Ardahan Kadınlar Derneği Başkanı Kamelya Gargı ve beraberindekiler ilk ziyaretlerini Sadıkoğlu’na yaptı. 
Dernek başkanı Kamelya Gargı, dernekleri hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki dönem için planladıkları projelerini paylaştı. Gargı, kendilerini her zaman destekleyen ve yanlarında olan  Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Gargı’ya ziyaretinde Ardahan Köyü Muhtarı İsmail Çavdar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Nejla Özkök,  Firdevs Çavdar, Sakine Ayaz, Gülseren Şener ve Raziye Öğüt eşlik etti.

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SADIKOĞLU: “KADINLARIMIZI HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ”
Ardahan Kadınlar Derneği’ni kabulünde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İskele ve köylerindeki kadınların projelerini her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, henüz yeni olmasına rağmen aktif bir şekilde faaliyet gösteren Ardahan Kadınlar Derneği’ni tebrik etti. 
(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI 
 

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