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Arazi Beyanları İçin Hatırlatma

EKİLEN/DİKİLEN VE NADASA BIRAKILAN ARAZİLERLE İLGİLİ 14 ŞUBAT’A KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

Arazi Beyanları İçin Hatırlatma

EKİLEN/DİKİLEN VE NADASA BIRAKILAN ARAZİLERLE İLGİLİ 14 ŞUBAT’A KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:54
Arazi Beyanları İçin Hatırlatma

EKİLEN/DİKİLEN VE NADASA BIRAKILAN ARAZİLERLE İLGİLİ 14 ŞUBAT’A KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

PATATES BEYANLARI İÇİN SON TARİH 17 ŞUBAT

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Geçen yıl ve bu yıl ekilen/ dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan yapamayan üreticiler için beyan süresini son kez 14 Şubat’a kadar uzatan Genel Tarım Sigortası Fonu, üreticilere hatırlatmada bulundu.

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Fondan yapılan açıklamaya göre ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusu kabul edilmeyecek.

Öte yandan Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak, 2020 ayı içerisinde İlkbahar Patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 17 Şubat tarihine kadar beyan edilmesi gerekiyor.

Patates başvuru formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebiliyor.

Açıklamaya göre patates beyanı yapılan başvuru formları Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacak.

(DOĞ/GÜL)

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