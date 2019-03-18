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Araştırmacı Gazeteci Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Araştırmacı Gazeteci Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

18 Mart 2019 Pazartesi 07:20
Araştırmacı Gazeteci Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Kıbrıs’ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Uludağ’ın adaylığını Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Politis Gazetesi Yönetmeni Dionisis Dionisiu, ortak yazılı açıklamayla duyurdu.
Uludağ’ın her iki gazetede de çalıştığı belirtilen ortak açıklamada,“kayıplar konusundaki çok değerli çabalarının yanı sıra, gazeteci yeteneklerini toplumsal sorunların demokratik biçimde çözümlenmesi yönünde kullanarak her iki toplumun bu hassas konuda karşılıklı anlayış geliştirmesinde oynadığı öncü rol nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği” belirtildi.

Uludağ’ın Kıbrıs’ta barış için yaklaşık yarım yüzyıldır ortaya koyduğu aktif mücadelenin de bu adaylıkla onurlandırıldığını belirten Mutluyakalı ile Dionisiu, Sevgül Uludağ’ın, Kanada’nın York Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden Doç. Dr. Anna Agathangelu tarafından Norveç Nobel Komitesi’ne 2019 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildiğini bildirdi.

1958 Lefkoşa doğumlu olan Sevgül Uludağ’ın, 39 yıllık aktif gazetecilik hayatının son 18 yılını “kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunmasına, acılı öykülerinin araştırılıp yazılmasına, her iki toplumdan okurlarını mobilize ederek olası gömü yerlerini göstermelerine ve bu insani konuya gönüllü ve insani katkı yapmalarına adadığı kaydedildi.
Bu yönde pek çok kez gerek kendisinin, gerekse Yenidüzen’le Politis’in ciddi tehditlere maruz kaldığı belirtilen ortak açıklamada, Uludağ’ın, bu tehditlere karşı yurtsever bir duruşla, insanlığın evrensel değerlerinin savunucusu olduğu ifade edildi.

Sevgül Uludağ’ın, son 13 yıldan beri kendi cep telefonlarıyla her iki toplumdan okurları için isimsiz bir ihbar hattı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, “Bu bilgilerin bir kısmı gazetelerimizde yayımlanmakta, bazı bilgiler ise Kayıplar Komitesi’yle paylaşılmakta. Böylelikle uzun yıllardır devam eden suçluluk yüklü sessizlik kırılarak, toplumlarımızın bu konuda insani işbirliğinin önünü açılmaktadır” denildi.

Uludağ, her iki toplumdan “kayıp” yakınlarını bir araya getirerek “Birlikte Başarabiliriz” adlı örgütü kurmalarına ve acıların ortak olduğunun anlaşılması için birlikte etkinlikler yapmalarına da öncülük ettiği kaydedilen ve Kayıplar Komitesi’ne yatığı yardımlardan söz edilen açıklamada, her iki gazetenin de Uludağ’ın araştırmalarına tam bir profesyonel destek vermekten onur duyduğu kaydedildi.

Yazıları Türkçe olarak Yenidüzen’de her gün “Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler”, Rumca olarak haftada bir Politis’te “Yeraltı Notları” ve İngilizce olarak kendi bloğunda yayımlanan araştırmacı gazeteci Uludağ, “Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülü”, “Avrupa Parlamentosu Avrupa Yurttaşlık Ödülü”, “Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Ödülü” gibi uluslararası ödüllere layık görüldü. Kıbrıs’ın her iki tarafından da pek çok sivil toplum örgütü tarafından da onore edildiği anlatılan açıklamada gazeteci “Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş olması, bizler için de bir onurdur” ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 18.03.2019 10:24
Anahtar Kelimeler:
Sevgül Uludağ
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