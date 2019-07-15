Arapköy’deki iş kazasında yaralanan 38 yaşındaki Batuş’un tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Arapköy’de dün meydana gelen iş kazasında yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Batuş’un (E) yoğun bakım servisinde müşahede altına olduğu açıklandı.

Polis, Batuş’un kafatasında ve omurgasında kırık olduğunu belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 09.00 sıralarında Arapköy’de Uzundere Göleti mevkiinde Şensur İnşaat Şirketi’nin inşaatında, iskelede çalışan Mehmet Batuş (E-38) kalıp tahtalarını sökerken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Mehmet Batuş, Girne Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mehmet Batuş’un kafatasında ve omurgasında kırık olduğu, tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi.

