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Arapköy’de yaşanan ölümlü iş kazası sonrası, İnşaat Mühendisleri Odası gözlem ve değerlendirmede bulundu

03 Haziran 2022 Cuma 21:50
Arapköy’de yaşanan ölümlü iş kazası sonrası, İnşaat Mühendisleri Odası gözlem ve değerlendirmede bulundu

“İnşaat sürecinin en başından sonuna kadar tüm aşamaların denetlenmesi gerekmektedir”

İnşaat Mühendisleri Odası, yapı denetimi mekanizmasının hayati bir yere sahip olduğunun bir kez daha acı şekilde tecrübe edildiğini belirterek, inşaat sürecinin en başından en sonuna kadar tüm aşamalarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Oda, binanın yerinde olmasına rağmen usulünde yapılmayan veya denetlenmeyen bahçe duvarı gibi yan imalatların da yıkılıp can güvenliğini tehdit edebileceğine dikkat çekti.

Girne Arapköy’de yaşanan ölümlü iş kazası sonrası yaptığı ilk gözlem ve değerlendirmenin ardından Oda tarafından yapılan açıklamada, inşaat sektörünün sadece ülke ekonomisine verdiği katkı olarak görülmemesi gerektiği, bunun yanında ülkede her bireyin can ve mal güvenliği için göz ardı edilemeyecek önem arz ettiği belirtildi.

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Açıklamada, Oda’nın geniş kapsamlı bir teknik rapor hazırlayıp kamu vicdanı nezdinde yaşanan trajedinin teknik olarak sebeplerini ortaya koyacağı çalışmayı başlatmış olduğu duyurularak, hayatını kaybeden inşaat emekçisinin ailesine baş sağlığı dilekleri iletildi.

-“ Yapı inşasında öncelikli olarak güvenlik, ardından ekonomi ve çevre faktörleri göz önünde bulundurulmaktadır”

Bir yapının inşasında öncelikli olarak güvenlik, ardından ekonomi ve çevre faktörleri göz önünde bulundurulduğuna işaret edilen açıklamada, Oda’nın kazanın gerçekleştirdiği inşaat alanına yaptığı ilk ziyarette yaptığı incelemeler şöyle açıklandı:

“Topoğrafik olarak eğimli yamaç molozu zemin üzerinde betonarme konut, havuz ve yaklaşık 6-7 metre yüksekliğinde yığma taş duvarlar mevcuttur. Saha ziyaretinden elde edilen bilgiler kapsamında, olay; yapının kuzey cephesinde bahse konu yıkılan taş duvara 5 - 6 metre mesafedeki bina arasında kalan arazinin dozer tarafından tesviye çalışmaları sırasında taş duvarın yıkılması neticesinde dozerin 6-7 m yükseklikten yuvarlanması neticesinde meydana gelmiştir.

İstinat yapıların tasarımı için seçilen duvar türü, duvar arkasındaki zeminin türü, yeraltı suyu yüksekliği, inşa edilecek duvarın yüksekliği ve en önemlisi duvarın arka kısmında bulunan yapıların (araçların) yükleri göz önünde bulundurularak genellikle 4 farklı şekilde gerçekleşecek yıkılmaların önlenmesi dikkate alınarak tasarlanmaktadır.

Bunlar kayma, dönme, şev duyarlılığı ve taşıma gücünün sebebiyet vereceği yıkılmalardır. Ancak yapılan saha ziyaretinde, bahse konu sahada bu tür yıkılmaların hiçbiri görülmezken, imalatı yapılan taş duvarın orta noktalarından zeminin kendi ağırlığı ve üzerine ek olarak gelen dozerden kaynaklı yük neticesinde mevcut duvar elemanının yetersiz kalarak yıkılmaya sebebiyet verdiği görülmüştür.”

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