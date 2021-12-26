banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
DP adaylarını tanıttı
DP adaylarını tanıttı
UBP, 2022 Seçim Manifesto Çalıştayı düzenledi
UBP çalıştay düzenledi
Meclis 9 Aralık'tan sonra ilk toplantısını yapacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
banner404

Arap Baharı 10 yıl sonra DAÜ’de irdelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ve DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile “Arap Baharı - 10 Yıl Sonra: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Halk Protestoları ve Siyasi Değişim” konulu konferans, DAÜ’de gerçekleştirildi.

26 Aralık 2021 Pazar 13:30
Arap Baharı 10 yıl sonra DAÜ’de irdelendi

 Konferansın moderatörlüğünü DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve DAÜ-KPM Yönetici Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparken, Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Köprülü ise konuşmacı olarak yer aldı.

banner341
2011 Arap Ayaklanmaları sonrası dönemde yeniden ortaya çıkan ana sorulardan birinin, bu halk protestolarının ve siyasi açılım için yapılan popüler çağrıların Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ne ölçüde demokratikleşmeye yol açacağı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Köprülü, otoriter rejimlerin kalıcılığını kültürel özgünlük ve ataerkilliğin bir türevi olarak açıklayan hakim düşüncenin aksine, Arap Ayaklanmaları’nın korku eşiğini aştığını ve bölgede yeni bir siyasi aktivizme yol açtığını ifade etti.

Prof. Dr. Köprülü, konuşmasına devamla, Arap Ayaklanmaları’nın sonuçları ve etkilerini, bu protestoların bize ne anlattığını, Arap Demokrasileri’nin neden olmadığını irdeleyerek, protestolar sırasında ve takip eden dönemde rejimlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde benzer yollar izlemediği düşüncesinin hakim olduğunu, sonuç olarak bir “Arap Yolu”ndan bahsetmenin mümkün olmadığını açıkladı. Bu hareketleri bölgede “devrimci bir dönüşümün” göstergesi olarak değerlendirmek için henüz çok erken olduğuna değinen Prof. Dr. Köprülü, ancak “devlet-toplum ilişkileri”nin yeniden formüle edilmesinde ve “vatandaşlık” tanımında bir değişiklik olduğu gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğine dikkat çekti.

banner360
Son Güncelleme: 26.12.2021 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da paylaşım bakkalı hizmet vermeye başlıyor
Lefkoşa’da paylaşım bakkalı hizmet vermeye başlıyor
KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı
KTTO’dan iş insanlarına ve hükümete çağrı
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak
Yüzleşme isimli sergi 27 Aralık Pazartesi günü açılacak
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi
Ziraat Mühendisleri Odası, Cypfruvex tarafından uygulanan fiyat politikalarını eleştirdi
63 yaşındaki covid-19 hastası hayatını kaybetti
63 yaşındaki covid-19 hastası hayatını kaybetti
HP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret etti
HP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı, çarşı, Şirinevler, Dağyolu ve Ağırdağı ziyaret etti
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor
Girne’de yeni yıl öncesi denetimlere devam ediliyor
Tüketiciler Derneği, fiyat denetimlerine başlayacak
Tüketiciler Derneği, fiyat denetimlerine başlayacak
UBP adayları, Arasta ve Belediye Pazarı'nı ziyaret etti
UBP adayları, Arasta ve Belediye Pazarı'nı ziyaret etti
Partilerin oy pusulasında yer alacağı sıra yarın belirlenecek
Partilerin oy pusulasında yer alacağı sıra yarın belirlenecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim