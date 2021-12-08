banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
Boykot ve sokak mı dediniz!
Boykot ve sokak mı dediniz!
banner405

Arap Ali Destanı’nın Türkiye prömiyeri İzmir’de sahnelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli operası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi'nin (KKTCDOB) ilk temsili  “Arap Ali Destanı” operası İzmir’de sahnelendi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:50
Arap Ali Destanı’nın Türkiye prömiyeri İzmir’de sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi’nden verilen bilgiye göre,  operanın Türkiye prömiyeri, 100 kişinin üzerinde bir ekip ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonu ile  dün İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

banner341
Eser İzmir sanatseverlerinin büyük beğenisini topladı. Temsil sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Arap Ali Destanı operası İzmir temsilinin ardından 10 Aralık  tarihinde İstanbul Kadıköy Süreyya Sahnesi’nde saat 20.00’de ve 13 Aralık  tarihinde Ankara'da Opera Sahnesi’nde yine aynı saatte seyirci karşısında olacak.

banner360
Son Güncelleme: 08.12.2021 15:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman gündemi değerlendirdi
Erhürman gündemi değerlendirdi
Olumsuz havanın etkisindeyiz
Olumsuz havanın etkisindeyiz
Girne Akçiçek Hastanesi'nde 2 saatlik uyarı eylemi
Girne Akçiçek Hastanesi'nde 2 saatlik uyarı eylemi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü
Posta Dairesi’nin “Yıldönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
Posta Dairesi’nin “Yıldönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
“Yaşlı Hakları Hareketi” projesi tanıtıldı
“Yaşlı Hakları Hareketi” projesi tanıtıldı
Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” yayınlandı
Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” yayınlandı
Lefkoşa’daki Frau Architekt Sergisi, mimarlıktaki kadınların 100 yılı aşkın tarihini portreliyor
Lefkoşa’daki Frau Architekt Sergisi, mimarlıktaki kadınların 100 yılı aşkın tarihini portreliyor
KTİMB heyeti ile Maliye Bakanı toplantı yaptı
KTİMB heyeti ile Maliye Bakanı toplantı yaptı
Toprak kayması nedeniyle trafiğe kapalı yol
Toprak kayması nedeniyle trafiğe kapalı yol

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim