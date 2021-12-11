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“Arap Ali Destanı“ Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli operası "Arap Ali Destanı", İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye prömiyerinin ardından İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 10:45
“Arap Ali Destanı“ Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi

Bestesi Ali Hoca'ya, librettosu Havva Tekin'e ait opera, 100 kişinin üzerinde bir ekip ile Kadıköy Süreyya Operası'nda seyircilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi ve KKTC Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonu olan eser, Aytaç Manizade'nin rejisiyle sahnelendi.

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Eserin bestecisi ve aynı zamanda orkestra şefi olan Ali Hoca yönetiminde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi sanatçılarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya ve Samsun orkestra, koro, bale sanatçıları destek verdi.

Eserin dekor ve kostüm tasarımı Özlem Yetkili, koreografisi Özlem Kuru Kofalı, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlandı.

Eserin Türkiye turnesi, 13 Aralık Pazartesi akşamı sahnelenecek Ankara temsiliyle son bulacak.

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Son Güncelleme: 11.12.2021 11:46
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