Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor

İKİNCİ TEMSİL 21 EYLÜL’DE
HER İKİ ETKİNLİK DE ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK OLACAK
KKTC’nin ilk yerli opera eseri “Arap Ali Destanı”, 19 Eylül Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer yapıyor.
Açıklamaya göre “Arap Ali Destanı” opera eserinde, kuruluş çalışmaları devam eden KKTCDOB kurucu sanatçıları ile eser için oluşturulan koro ve figürasyon ekibi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, TC Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda görevli çalışanlar dahil 100 kişinin üzerinde bir ekip görev alacak.
İlk iki temsil ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenecek.