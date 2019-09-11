banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101843
ALTIN
276.905
DOLAR
5.7652
STERLİN
7.1277
EURO
6.3466
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
THY’den öğrenci indirimi
THY’DEN ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
Döviz kurları
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306
Flaş Haber
Suçlarını kabul ettiler
Kapat

Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor

Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:56
Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor

İKİNCİ TEMSİL 21 EYLÜL’DE

HER İKİ ETKİNLİK DE ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK OLACAK

KKTC’nin ilk yerli opera eseri “Arap Ali Destanı”, 19 Eylül Perşembe saat 20.00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer yapıyor.

banner317
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sahnelenecek Arap Ali Destanı ikinci temsilini 21 Eylül 20.00’de aynı sahnede gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre “Arap Ali Destanı” opera eserinde, kuruluş çalışmaları devam eden KKTCDOB kurucu sanatçıları ile eser için oluşturulan koro ve figürasyon ekibi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, TC Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ve Kültür Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda görevli çalışanlar dahil 100 kişinin üzerinde bir ekip görev alacak.

İlk iki temsil ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenecek.

Son Güncelleme: 11.09.2019 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Ersin Tatar Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Başbakan Ersin Tatar Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
Kktc’de İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı
Kktc’de İzinsiz İkamet Eden 3 Kişi Tutuklandı
Sıcak Hava Sürecek
Sıcak Hava Sürecek
Başbakan Tatar, Türkiye Ve Kktc Üniversite Sporları Federasyonlarını Kabul Etti
Başbakan Tatar, Türkiye Ve Kktc Üniversite Sporları Federasyonlarını Kabul Etti
Dünya Basın Konseyi Bakü’de Ziyaretlerde Bulundu
Dünya Basın Konseyi Bakü’de Ziyaretlerde Bulundu
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “oksimoron” Oyunu Sahnelendi
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “oksimoron” Oyunu Sahnelendi
Tarım Bakanı Oğuz, Anamur Belediye Başkanı Kılınç’la Görüştü
Tarım Bakanı Oğuz, Anamur Belediye Başkanı Kılınç’la Görüştü
Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği
Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği
Yarın İnönü'de 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın İnönü'de 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
“Çocukların eğitime başlayacağı gün temizlik faaliyetlerini başlatmak tam bir sorumsuzluktur”
“Çocukların eğitime başlayacağı gün temizlik faaliyetlerini başlatmak tam bir sorumsuzluktur”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim