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Aranan zanlı Pile'de yakalandı

07 Ekim 2022 Cuma 22:00
Aranan zanlı Pile'de yakalandı

KKTC’de geçmiş yıllarda işlemiş olduğu suçlardan dolayı mahkeme emri gereğince zanlı olarak aranan KKTC vatandaşı M.T.(E-37) Pile'de bugün öğle saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Polis, operasyonun, söz konusu zanlının kanunsuz yollardan geçtiği Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye  uyuşturucu ithali yaptığı yönünde bilgi temin edilmesi üzerine yapıldığını açıkladı.

"Uyuşturucu Madde İthali, Satış ve Tasarrufu, Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Kasti Hasar, Tecavüzi Alet Taşımak ve Mahkeme Emrine Riayetsizlik" suçlarından tutuklanan zanlı hakkında bugün çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde soruşturma maksatlı  poliste 3 gün tutuklu kalma emri  verildi.

-Polisten teşekkür

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü, operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ekiplerine destek veren BM Barış Gücü yetkilileriyle zanlının okul çağındaki çocuklarına sosyal hizmet desteği sağlayan Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 08.10.2022 12:31
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