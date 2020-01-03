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Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı

Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı

03 Ocak 2020 Cuma 16:02
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI TC MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE, KAVUNDA VE SALATALIKTA
 

EN BÜYÜK FİYAT DÜŞÜŞÜ ENGİNARDA, ÇİÇEK LAHANASINDA VE BEYAZ LAHANADA 
 

YATAK BAZASI, MASA, ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE VE CEP TELEFONU GÖRÜŞME ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞLAR ANA GRUPLARINDA YÜKSELİŞE NEDEN OLDU 

2019’un enflasyon oranı yüzde 11.66,  Aralık ayı enflasyonu 1.33 olarak açıklandı.
Aralıkta en yüksek fiyat artışı Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango Biletinde, kavunda ve salatalıkta, en yüksek fiyat düşüşü enginarda, Çiçek Lahanasında ve Beyaz Lahanada oldu.
Bir önceki aya göre, Mobilya, Ev Aletleri Ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3.87’lik artış belirlendi, artışa, yatak bazası, masa, elektrikli süpürgedeki fiyat artışı neden oldu. 
Cep telefonu görüşme ücretlerindeki artış nedeniyle ana gruplardaki ikinci en fazla yükseliş de yüzde 3.32’le Haberleşmede görüldü.
KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, 2019 Aralık ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon oranlarını açıkladı. 
Açıklamaya göre, 2019 yılı Aralık ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 1.33, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11.66 değişim gerçekleşti.
Bu bağlamda 2019’un 12 aylık toplam enflasyonu yüzde 11.66 oldu. 2019 yılının ilk 6 ayında enflasyon oranı yüzde 7.57 olarak tespit edilmişti.

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Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 392 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
TC MİLLİ PİYANGO BİLETİ, KAVUN, SALATALIKTA ARTIŞ
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 233.33’le Piyango Bileti (TC), yüzde 92.40’le Kavun ve yüzde 78.12’le Salatalık oldu. 
En büyük fiyat düşüşü yüzde 54’le enginar, yüzde 39.20’le Çiçek Lahanası ve yüzde 25.55’le Beyaz Lahanada görüldü.

12 ANA GRUPTA ARTIŞ
Bir önceki aya göre göre Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 3.87 artış oldu. 
Diğer ana mal gruplarından haberleşmede yüzde 3.32, Giyim ve Ayakkabıda yüzde 3.09, Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde yüzde 1.84, Eğlence ve Kültürde yüzde 1.19, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda yüzde 1.15 artış belirlendi. 
Yine ana mal gruplarından Çeşitli Mal ve Hizmetler yüzde 0.88, Ulaştırma yüzde 0.79, Lokanta ve Oteller yüzde 0.54, Eğitim yüzde 0.32, Sağlık yüzde 0.24, Alkollü İçecekler ve Tütün yüzde 0.01 artış gösterdi.
Aralık ayında Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubu en yüksek artış gösteren ana grup oldu. Buna “Yatak bazası, masa, elektrikli süpürge fiyat artışları” neden oldu.
Haberleşme, cep telefonu görüşme ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.  Aralık ayında endekse yansıyan tüm kurların ortalaması artı oldu.

Giyim ve Ayakkabıda; kadın, erkek, çocuk-bebek giyimi ve ayakkabısı, Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde, salatalık, domates gibi sebzeler, kavun, Cennet Hurması gibi meyveler ve taze balık fiyatlarında artış oldu.

Eğlence ve Kültürde, Piyango Bileti (TC), halı saha kiralama  ve piyango bileti (KKTC) fiyatları arttı.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda fayans, kira ücreti, yağlı boya; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de araba koltuğu (bebek için), bebek arabası, kağıt mendil (kutu) fiyatları arttı.

Ulaştırmada otopark ücreti, kargo ücreti (yurt dışı), uçak ücreti (Ercan-Londra) arttı.

Lokanta ve Otellerde tost, döner, sandviç çeşitleri; Eğitimde özel okul ücretleri; Sağlıkta hasta altı bezi, doktor muayene ücreti (dahiliye), implant ücreti arttı. 

Alkollü İçecekler ve Tütünde Zivaniya, Şarap, Rakı fiyatlarındaki artış oldu.  Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer alan 12 ana grubun tümünde artış oldu.

Son Güncelleme: 03.01.2020 22:12
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