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Aralık ayı 1500 TL destek ödemeleri işverenlerin hesaplarına yatırıldı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı açıklama yaptı..

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:38
Aralık ayı 1500 TL destek ödemeleri işverenlerin hesaplarına yatırıldı
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Turizm sektörü  ile ilgili işyerleri  ( Oteller, Casinolar,Seyahat Acenteleri) ile  Ercan Devlet Havaalanı’nda  faaliyet gösteren  işyerlerinin ( İnşaat faaliyetleri hariç)  işverenlerine  istihdamın devamlılığının sağlanmasına imkan vermek için, çalışanların ücretlerini ödeyebilmelerine  destek sağlamak amacıyla,  Temmuz 2020-Aralık 2020  tarihleri arasında ( her iki tarih de dahil)  ödenen   1500 TL İstihdam Destek Ödemesi’nin  son bölümü olan Aralık 2020  ödemesi, bugün  saat 11.00 itibariyle  ilgili işverenlerin hesabına  yatırılmıştır.

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Bu amaçla,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı  İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki  İstihdam Destek Merkezi tarafından,  teşvik kapsamındaki 191 işverene,  10659 çalışan için  toplam 15 milyon 988 bin 500 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Bakanlığımız, hayata geçirilen istihdam teşvik politikaları çerçevesindeki ücret desteği uygulaması ile , bu kapsamda destek alan işverenlerin çalışanlarına hak ettikleri ücretlerini  ödeyebileceğine inanmaktadır. 
2021 yılı  ile ilgili,  pandemi döneminde faaliyette bulunmayan  işverenlere uygulanacak destek  ödemesi politikalarının kapsamı, miktarı ve şekli ile ilgili çalışmalar Bakanlığmız tarafından sürdürülmektedir.  Konuyla ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  ilerleyen günlerde detaylı bir şekilde paylaşılacaktır. 
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
1500 TL Destek ödemeleri
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