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“arada-ara/HIATUS” Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı

16 Haziran 2022 Perşembe 19:03
“arada-ara/HIATUS” Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Fotoğraf Bölüm Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe’nin kişisel sergisi ‘arada-ara/HIATUS’, 14 Haziran Salı akşamı Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te düzenlenen açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluştu.   

 

Gökçe’nin yalnızlık, zaman ve araf konularının işlediği ‘arada-ara/HIATUS’ başlıklı kişisel sergisi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Surlariçi’ndeki etkinlik mekânı Art Space’te izleyiciye sunuldu. Sinematografik etkinin yüksek olduğu fotoğraflarda yalnızlık, sessizlik ve zaman algısını etkileyen ışık kullanımı dikkat çekiyor.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide panoramik fotoğraf eserleri yer alıyor. Fotoğrafların tamamı Kıbrıs’ta çekilmiş ve ‘arada kalmışlık, terk edilmişlik, yalnızlık’ gibi hisleri Kıbrıs üzerinden izleyici ile paylaşıyor.  

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‘arada-ara/HIATUS’ adlı sergi, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te 10 Ağustos 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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