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Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
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Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar

Lefkoşa’da önlerine gelen araçların camlarını kırıp, içlerinden hırsızlık yapan zanlılar Semih Admış ve İlhan Bala, bugün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar

Lefkoşa’da önlerine gelen araçların camlarını kırıp, içlerinden hırsızlık yapan zanlılar Semih Admış ve İlhan Bala, bugün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar

Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlıların Sirkat ve Kasti Hasar suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Gencer, 07,02,2019 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Grand Harmony Edikayşın Center isimli iş yerinin yan kısmında Lefkoşa'da sakin Nadire Şen’e ait park halinde bulunan RH 312 plakalı aracın sol ön camını Lefkoşa’da sakin Semih ADMIŞ (E-27-Parkeci-TC) ve İlhan BALA(E-34-Parkeci-TC) tarafından tasarruflarında bulundurmuş oldukları Araba Buji parçası ile kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra araç içerisinde bulunan 1 adet siyah sırt çantasını ve içerisinde muhafaza etmekte olduğu kırmızı renk Bayan cüzdanı ile cüzdan içinde Nadire Şen adına ısdar olunan KKTC Sürüş Ehliyeti, KKTC Kimliği, TC Nüfus cüzdanı, Eşi Fatih Şen adına bulunan Teb Bankası Kredi Kartı, kendisi adına bulunan KKTC Pasaportu, kızı Şengül ŞEN adına ısdar olunan TC Nüfus cüzdanı, Kolon Hastahanesinden almış olduğu Doktor Reçetesi, çanta içerisinde bulunan muhtelif kişisel eşyaları ve ayrıca toplamda 1,150 TL, 22 Amerikan Doları, 15 Euro nakit parayı sirkat edip olay yerinden kaçmakta oldukları sırada suç üstü hali gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Gencer, sirkat edilenler tasarruflarında bulunup emare olarak alındığını belirtti. Gencer, “Başlatmış olduğumuz soruşturma kapsamında 2019 Ocak ve Şubat aylarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde işlenmiş olan konu suç ile benzer 16 farklı bölgede suç işlenmiş olup Zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde bu 16 farklı bölgede işlenen suçların 12 tanesini itiraf etmişlerdir” dedi. “Aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin etmiş olduğumuz arama emri ışığında zanlı 1 ve zanlı 2 nin Şehit Halil Bahçeci Sokak Küçükkaymaklı adresinde bulunan ikametgahları içerisinde yapmış olduğumuz arama neticesinde bir kısım emareler tespit edilmiştir” dedi. Zanlıların TC uyruklu ve turist statüsünde olduklarını belirten Gencer, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların turist statüsünde olduklarını ve yargılanmaktan kaçabileceklerini belirtip, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AraçHırsız
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