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Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!
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Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!

Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!

09 Temmuz 2019 Salı 19:23
Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!

LEFKOŞA’DA DÜN ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNAN KİŞİNİN NİJERYA UYRUKLU KAYIP GENÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

POLİS: “NİJERYA UYRUKLU ŞAHISIN ÖLÜM SEBEBİ KESİCİ EZİCİ ALET YARALANMASI VE PARÇALI KAFA KEMİKLERİ KIRIĞI”

Polis, dün ölü bulunan şahsın, kayıp olan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğunu açıkladı.

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Polis, ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin; “kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması” olduğunu tespit etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

“08.07.2019 tarihinde, Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ‘kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması’ sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”

Son Güncelleme: 09.07.2019 19:59
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