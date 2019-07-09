Araçta ölü bulunan kişinin ölüm sebebi ve kimliği açıklandı!

LEFKOŞA’DA DÜN ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNAN KİŞİNİN NİJERYA UYRUKLU KAYIP GENÇ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

POLİS: “NİJERYA UYRUKLU ŞAHISIN ÖLÜM SEBEBİ KESİCİ EZİCİ ALET YARALANMASI VE PARÇALI KAFA KEMİKLERİ KIRIĞI”

Polis, dün ölü bulunan şahsın, kayıp olan 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

“08.07.2019 tarihinde, Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALR olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin ‘kesici/ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması’ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”