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Araçlarından uyuşturucu çıktı!

02 Nisan 2022 Cumartesi 12:56
Araçlarından uyuşturucu çıktı!

(Kamalı Haber) - Yeşilyurt'ta yapılan kontrolde aracında uyuşturucu madde bulunan zanlı Tawana Entheny Chigwedere ve araçta yolcu olarak ulunan zanlı Muchaneta Rakaci tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak olguları aktaran Polis çavuşu Sadi Sancak huzurda bulunan zanlı Tawana Entheny Chigwedere’nin 01.04.2022 tarihinde saat 19.15'de Yeşilyurt'ta Ecevit caddesi üzerinde, kullanımında bulunan HY844 plakalı salon araçta yapılan aramada ön göğüs üzerindeki bölme içerisinde toplam 1 gr ağırlığında 9 adet beyaz kağıt içerisinde sarılı vaziyette bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yanmış sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis araç sürücüsü Tawana Entheny Chıgwedere ve araçta yolcu olarak bulunan Muchaneta Rakacı suçüstü hali gereği tutuklandığını yapmış oldukları beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

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Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Tawana Entheny Chigwedere uyuşturucunun kendisinin olduğunu Muchaneta Rakaci ile bağlantısı olmadığını söylerken zanlı Rakaci’da uyuşturucu bağlantısı olmadığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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