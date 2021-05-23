Aracıyla zeytin ağacına çarpan sürücü yoğun bakımda

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
İskele-Karpaz ana yolunun Kumyalı-Pamuklu arasındaki bölümünün 1-2’nci kilometreleri arasında olan kazada Lefkoşa'da sakin Enejan jorayeva (K-25), yönetimindeki EA 751 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Önce yolun solundan çıkarak takla atan araç, zeytin ağacına çarparak durdu.