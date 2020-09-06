Aracının Motorunu GÜNEY KIBRIS’tan İzinsiz Getirmekten Tutuklandı

Beyarmudu’nda polis tarafından yapılan kontrolde, H.V.'nin (E-60) kullanımındaki Jeep aracın motorunu 2019 yılı Eylül ayı içerisinde GKRY'den yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye getirerek, “Gümrüksüz Mal İthali ve Tasarrufu” suçunu işlediği tespit edildi.
Beyarmudu’nda polis tarafından yapılan kontrolde, H.V.'nin (E-60) kullanımındaki Jeep aracın motorunu 2019 yılı Eylül ayı içerisinde GKRY'den yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye getirerek, “Gümrüksüz Mal İthali ve Tasarrufu” suçunu işlediği tespit edildi.