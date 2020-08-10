Aracının içinde ölü bulundu

Alsancak’ta sakin Adnan Khashman (E-51), Karaoğlanoğlu’nda deniz kenarında park halindeki aracının içerisinde ölü bulundu.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 10.08.2020 21:35
51 yaşındaki kişi deniz kenarında park halindeki aracının içerisinde ölü bulundu.
Alsancak’ta sakin Adnan Khashman (E-51), Karaoğlanoğlu’nda deniz kenarında park halindeki aracının içerisinde ölü bulundu.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.